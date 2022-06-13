ВСУ отразили наступление в двух направлениях Бахмутского района: оккупанты возобновили наступление у Золотого

Украинские военные отразили наступление россиян в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступление в районе Золотого.

В то же время российские кафиры закрепляются на линии Роты – Мироновка. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба 13 июня.

Оккупанты оттеснили ВСУ из центра Северодонецка, идут тяжелые бои

ВСУ отбили вражескую атаку на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении наши воины успешно отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населенного пункта Золотое,

– говорится в сообщении.

Для улучшения тактического положения российские захватчики штурмовали направление Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское, но безрезультатно. Также россияне проводили воздушную разведку с помощью БПЛА в районе Покровского.

Ситуация на направлениях по данным Генштаба

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. Российские кафиры обстреляли из артиллерии и минометов позиции ВСУ возле Хреновки Черниговской области.

На Харьковском направлении подразделения врага штурмовали в направлении Тернова – Избицкое. Они имели частичный успех и закрепились на его северной окраине. Враг совершил дистанционное минирование Петровки, района восточнее Старого Салтова. Проводил воздушную разведку БПЛА в районе Шестакового.

На Славянском направлении захватчики штурмовали Долину и Богородичное, успеха не имели.

В Донецком направлении враг наступает на Северодонецк и Лисичанск, блокирует пути логистического снабжения из Бахмута. Он вытеснил наши подразделения из центра Северодонецка, боевые действия продолжаются. В направлении Кременной и Старобельска переместил более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную и артиллерийские системы.

На лиманском направлении активных боев не было. Враг продолжал обстреливать позиций ВСУ возле Маяков, Славянска, Серебрянки и Северска.

На Кураховском направлении враг нанес авиаудара по позициям ВСУ в районе Красногоровки и Курахово.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреливали линию столкновения и опрокидывали резервы на другие направления.

На Южнобужском направлении враг ведет позиционную оборону.

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