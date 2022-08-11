ВСУ отразили несколько штурмов и попыток наступления россиян: где сейчас продолжаются бои

Украинские военные продолжают защищать свою землю, отражая наступление врага. оккупанты непрерывно штурмуют Донбасс. В Генштабе рассказали, где сейчас ведутся бои.

Сражения продолжаются на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Там же ВСУ отразили несколько вражеских штурмов. Информация актуальна по состоянию на утро 11 августа.

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Какая ситуация на фронте

Волынское, Полесское и Северское направления

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась. белорусские военные выполняют задачи по усилению охраны границы в Брестской и Гомельской областях.

В Северском направлении враг из ствольной артиллерии обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Логов Черниговской области и Ворожбы, Мезеновки, Грабовского и Славгорода Сумской области.

Харьковское и Славянское направления

На Харьковском направлении россияне атаковали Уды, Петровку, Протопоповку, Коробочкино и Шевеловку.

На Славянском направлении захватчики обстреляли из артиллерии и танков район вблизи Карнауховки, Вернополья, Богородичного, Мазановки.

Краматорское, Бахмутское и Авдеевское направления

На Краматорском направлении враг атаковал из реактивной артиллерии и танков район возле Северска, Верхнекаменского, Серебрянки и Григоровки. россияне наступали на Григоровку и Верхнекаменское, но ВСУ их отбили. Бои продолжаются в районе Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении атаковали позиции ВСУ неподалеку 9 населенных пунктов. россияне нанесли авиационные удары у выемки, спорного, Соледара, Бахмута и Зайцево.

Оккупанты провели разведку боем вблизи Яковлевки, но ВСУ отвергли их. Враг безуспешно наступал неподалеку Бахмутского и Зайцевого. Однако вынужден был отступить с потерями. В районах вершины и дачи продолжаются бои.

На Авдеевском направлении враг обстрелял из артиллерии район возле Марьинки, Водяного, Нетайлового, Авдеевки, Песков, Опросного и Красногоровки. Нанес авиаудар вблизи Авдеевки. Оккупанты наступают в направлениях Марьинки и Песков, боевые действия продолжаются.

Новопавловское, Запорожское и Южнобугское направления

На Новопавловском и запорожском направлениях зафиксированы вражеские обстрелы в районах 11 населенных пунктов. россияне пытались наступать возле Павловки, но ВСУ остановили их.

На Южнобугском направлении ведет разведку с помощью беспилотников. Враг осуществлял обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах 15 населенных пунктов.

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