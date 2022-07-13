ВСУ обили штурм оккупантов в Харьковской области и возле Славянска: враг с потерями отошел

На Харьковском направлении оккупанты бросили основные усилия на недопущение продвижения наших войск. Однако украинские бойцы дают достойный отпор врагу.

Об этом свидетельствуют актуальные данные Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 13 июля.

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Где оккупанты получили отпор

На Харьковском направлении уже в который раз украинские воины отбили вражеский штурм возле Дементиевки. Сейчас противник пополняет запасы и пытается доукомплектовать подразделения, понесшие потери личного состава и военной техники.

Российские оккупанты обстреливали районы населенных пунктов:

Харьков,

Дементиевка,

Русские и Черкасские Тишки,

Слатино,

Прудянка,

Залиман,

Старый Салтов,

Петровка,

Русская Лозовая,

Уды,

Яворское,

Коробочкино и Перемога.

На Славянском направлении противник осуществляет огневое поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов:

Татьяновка,

Донецкое,

Райгородок,

Долина,

Дубравное,

Курулька,

Мазановка,

Вернополье,

Гусаровка,

Чепель,

Великая Камышеваха,

Краснополье и других.

Нанес авиаудар вблизи Мазановки. Штурмовые действия в направлениях Ивановки и Долины наши защитники успешно отбили и отогнали оккупантов назад.

Что происходит в Харьковской области

российские захватчики удерживают на Харьковском направлении группировку войск из состава западного и восточного военных округов. Их основная задача – обороняться. Утром 13 июля Вооруженные силы Украины успешно отбили вражеский штурм в направлении Долгенького и Долины. Вероятно, россияне и дальше будут вести штурм, чтобы улучшить свое тактическое положение и создать условия для наступления в направлении Изюм – Славянск.

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ВСУ уничтожают склады оккупантов: как это повлияет на их планы

После получения HIMARS нашим героям удается уничтожать вражеские склады один за одним. Совсем скоро россиянам придется задуматься об экономии боеприпасов. Как заявил советник министра МВД Вадим Денисенко, удары наших воинов по вражеским складам изрядно изменят ситуацию на фронте.

На оккупированных территориях в течение 2 – 3 недель благодаря оружию партнеров удалось уничтожить примерно 2 десятка вражеских складов с оружием и припасами. Это практически сделает невозможным для россиян ведение интенсивных боевых действий на Юге и Востоке Украины,

– сказал Денисенко.

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