ВСУ отразили атаки на Славянском и Бахмутском направлениях: враг с потерями отошел

Российские оккупанты продолжают беспощадно обстреливать и штурмовать позиции ВСУ на Востоке. Однако украинским защитникам удается отражать наступление. Врагу пришлось отойти с потерями на Донбассе.

На Донбассе ВСУ отразили штурм врага

Об этом сообщил Генштаб ВСУ 17 июля в утренней сводке. оккупанты понесли потери на Славянском и Бахмутском направлениях.

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На Славянском направлении враг накрыл огнем из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах восьми городов – Дибровного, Никольского, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепиля, Краснополья и Курульки.

Из артиллерии также оккупанты обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру вблизи Закотного, Григорьевки, Татьяновки, Звановки, Миньковки, Райгородка и других.

Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Ивано-Дарьевка, успеха не имел. Пытался продвинуться в направлении Верхнекаменки. Получил решительный отпор, понес потери и отошел. Вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня неподалеку от Звановки, Федоровки и Серебрянки,

– говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении россияне стреляли в районах населенных пунктов Новолуганское, Берестово, Белороговка, Вершина, Выемка, Сухая Балка, Александрополь и территории Углегорской ТЭС.

"Украинские воины грамотно отбили очередную попытку разведки боем вблизи Берестового и Белогоровки. Также оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Покровского и Светлодарска", – добавили в Генштабе.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются регулярные обстрелы позиций украинских войск по линии столкновения. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Каменки, Щербаков и Малых Щербаков.

Украина удержит Донбасс

Вчера украинские военные также имели успех на Донбассе, в частности, воины остановили очередную попытку россиян завладеть автодорогой между Лисичанском и Бахмутом.

К слову, военный эксперт и корреспондент The Kyiv Independent Илья Пономаренко считает, что последнее мощное наступление России на Донетчину может стать третьим и решающим этапом в войне.

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