ВСУ освободили уже целую "Данию", россияне же захватили только "Андорру": анализ ISW

С конца марта российские оккупанты потеряли контроль над территорией Украины, которая сопоставима с площадью Дании. В то же время, россиянам удалось оккупировать территории размером с Андорру (процент от того, что они потеряли) за последние 39 дней.

Россия оправдывает свои провалы

Соответствующий анализ сделали специалисты Института изучения войны. Интересно, что вчера, 24 августа, министр обороны россии шойгу сообщил, что россия якобы намеренно замедляет темп наступления в Украине, сохраняя предыдущие стратегические цели.

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С тех пор, как российские силы возобновили наступательные операции после паузы 16 июля, оккупанты захватили около 450,84 километра квадратных новой территории, примерно равной площади Андорры. Российские войска потеряли примерно 45 километров квадратных территории с 21 марта – площадь больше Дании,

– говорится в сообщении аналитиков.

Итак, заявление шойгу не что иное, как оправдание незначительных достижений российских сил в Украине за последние 6 недель. Руководство как-то пытается объяснить народу свои провалы.

оккупанты уже ощутили партизанское сопротивление

Кроме того, ISW обращает внимание, что российские власти на временно оккупированных территориях встретились с партизанским движением и значительными внутренними конфликтами.

"Украинские силы продолжают наносить удары по российским военным целям и наземным линиям коммуникаций в Херсонской и Запорожской областях", – добавляют в ISW.

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