Об этом сообщил проекту "Радио Свобода Крым.Реалии" командир разведывательного подразделения ВСУ с позывным "Ява". По его словам, российские военные фактически оказались в ловушке из-за полностью перерезанного сухопутного сообщения.

Какие подробности рассказал военный о ситуации на Кинбурнском полуострове?

Украинские защитники полностью уничтожили вражескую артиллерию непосредственно на косе. Из-за этого оккупанты больше не могут свободно передвигаться по участку и обеспечивать свои подразделения топливом или беспилотниками.

"Враг отступил уже за Геройское, он отошел от косы. Они при перехватах вопят, что не могут обеспечить логистику, что не хотят туда заходить, потому что это смерть", – рассказал командир разведчиков.

Угроза для Николаевской области и дезорганизация врага

Сейчас добраться до прибрежной зоны Николаевской области российская армия может только с помощью дальнобойной артиллерии из оккупированной Херсонщины. На самом же полуострове группировка врага испытывает критическую нехватку ресурсов.

Их отправляют просто на смерть, потому что дорога отрезана, боеприпасов у них очень мало, средств БПЛА для перехвата у них тоже мало. Коса – это ловушка, одним словом – для них это стала ловушка,

– добавил военнослужащий с позывным "Ява".

К слову, командир ОТУ "Одесса" Денис Носиков также отмечал, что на Кинбурнской косе враг фактически находится в ловушке. Сейчас основной силой оккупантов на этом участке является 337-й отдельный штурмовой полк, однако о каких-либо наступательных действиях с их стороны речи не идет.

"Если коротко, то Силы обороны Украины стопроцентно доминируют. Враг, как бы он ни назывался, сейчас находится в очень глухой обороне", – пояснил командир.

Что было известно ранее?

Напомним, войска страны-агрессора захватили Кинбурнский полуостров еще в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Административно территория разделена между Николаевской и Херсонской областями и охватывает лишь 4 населенных пункта: 3 относятся к Николаевской области (Покровка, Покровское и Васильевка) и один – к Херсонской области (Геройское).