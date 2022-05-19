ВСУ передали "поздравления" оккупантам в день вышиванки: красноречивое видео

Сегодня, 19 мая, украинцы отмечают День вышиванки. Вооруженные Силы Украины решили "поздравить" оккупантов с этим замечательным праздником.

Воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в День вышиванки передают "поздравления" захватчикам, пришедшим с войной на украинские земли. Красноречивое видео было опубликовано в фейсбуке Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Видео можно просмотреть по ссылке.

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Украинские защитники разрисовали снаряды в национальные орнаменты. Наши военнослужащие умеют не только умело воевать, но и прекрасно рисовать. Разрисовав оружие, они отправили "поздравительные открытки" захватчикам, которых не приглашали на это празднование. Но украинцы приветливый народ, потому не оставляет никого без внимания.

Разрисованные снаряды для оккупантов / скриншот с видео

Чувство юмора – неотъемлемая часть современности, поэтому Вооруженные Силы Украины не оставляют врагов без своих шуток.

Боеголовка с элементами вышивки / скриншот с видео

В начале видео наши воины оригинально разрисовали боеголовки. Но в конце мы могли посмотреть на "отправку поздравлений" непрошеным гостям. Удивительное зрелище.

ВСУ "приветствуют" оккупантов / скриншот с видео

Потери россиян в войне против Украины по состоянию на 19 мая

личного состава – 28 500 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1254 (+3) единицы;

боевых бронированных машин – 3063 (+20) единицы;

артиллерийских систем – 595 (+9) единиц;

РСЗО – 199 единиц;

средства ПВО – 93 (+2) единицы;

самолетов – 203 (+1) единицы;

вертолетов – 167 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14) единиц;

крылатые ракеты – 103 (+1) единиц;

корабли и катера – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2157 (+20) единиц;

специальная техника – 43 единицы.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что наибольшие потери врага за прошедшие сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

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