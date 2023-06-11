Украина до сих пор требует больше средств ПВО, ведь враг коварно изучает возможности Воздушных сил и пытается выискивать слабые места. Об этом для 24 Канала в ежедневной сводке с фронта рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

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Россияне продолжают атаковать Украину иранскими дронами "Шахед". В ночь на 11 июня было выпущено 6 БПЛА, все уничтожила украинская противовоздушная оборона. Однако накануне в Украину летело аж 35 дронов-камикадзе, зафиксировано сбитие 20.

Изучают возможности ПВО

Враг использует дроны, чтобы вычислить местонахождение украинской противовоздушной обороны, а дальше уже с учетом этого выпускает ракеты.

Дальше, я думаю, будет несколько ракетных атак, но небольших. С использованием 3, 4, 6 до 10 ракет,

– прокомментировал полковник в запасе.

Недавно по Украине была выпущена советская ракета Х-55. По мнению Свитана, противник буквально утилизирует неточное и устаревшее вооружение. С одной стороны, задача такой ракеты, как и у "Шахеда" – проверить маршрут и ПВО. С другой стороны, когда эта ракета сбивается – она истощает украинскую систему защиты, минусует, как минимум, миллион долларов, если используется западная установка.

С похожей целью утилизации россияне используют и устаревший комплекс С-300. Выпускают баллистические, но неточные ракеты, которых остались еще тысячи.

Полный анализ фронта от Свитана: смотреть видео

Как бороться с дронами-камикадзе

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что иранские дроны – это самая большая головная боль для украинского ПВО.

Свитан подчеркнул, что для борьбы с ними Украине необходимы немецкие зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

Это очень хорошее оружие и дешевое. В достаточном количестве Gepard нам хватило бы, чтобы обеспечить рубежи от нашествия этих дронов. Речь не о десятках, а о сотнях установок,

– подчеркнул военный аналитик.

В настоящее время Украина ждет разрешения на реэкспорт от немецкого правительства.

ВСУ вытесняют оккупанта

На Бахмутском направлении наблюдается улучшение положения ВСУ не только в тактическом, но и оперативном смыслах.

На севере мы не просто окружаем Бахмут, а уже подходим к трассе Дебальцево – Славянск и вдоль трассы и реки Бахмутки, которая идет от Бахмута на Северск, а это общее направление на Соледар. То есть мы начинаем контролировать развязку 4-х направлений. А это уже большая проблема для россиян, потому что им придется принимать решение выходить за Бахмутку,

– объяснил Свитан.

Если россиянам еще навстречу начнется движение, а оно, вероятно, начнется, с Северска в сторону Бахмута, то российской группировке на северо-западной стороне этой трассы придется отходить через полное окружение.

Подобные действия по полуокружению сейчас военные выполняют по всей линии фронта, противнику некуда бежать, он выходит на вторую линию обороны.

На Запорожском направлении у ВСУ также фиксируется продвижение. Они практически выдавливают россиян, заходя в тыл. Пока без авиации это единственный возможный способ выбить россиян с территории Украины.

Авиация критически необходима для прорыва второй и третьей линии обороны врага.

По мнению полковника в запасе, вторую линию обороны украинским защитникам придется "прогрызать", вводя более мощные соединения батальонно-тактических групп или бригадного уровня. Третью, основную линию обороны придется прорывать с помощью корпусов.