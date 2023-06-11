Україна досі потребує більше засобів ППО, адже ворог підступно вивчає можливості Повітряних сил і намагається вишукувати слабкі місця. Про це для 24 Каналу в щоденному зведенні з фронту розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Росіяни продовжують атакувати Україну іранськими дронами "Шахед". В ніч на 11 червня було випущено 6 БпЛА, усі знищила українська протиповітряна оборона. Однак напередодні на Україну летіло аж 35 дронів-камікадзе, зафіксовано збиття 20.

Вивчають можливості ППО

Ворог використовує дрони, аби вирахувати місцеперебування української протиповітряної оборони, а далі вже з урахуванням цього випускає ракети.

Далі, я думаю, буде кілька ракетних атак, однак невеликих. З використанням 3, 4, 6 до 10 ракет,

– прокоментував полковник в запасі.

Нещодавно по Україні була випущена радянська ракета Х-55. На думку Світана, так противник буквально утилізує неточне та застаріле озброєння. З одного боку, завдання такої ракети, як і в "Шахеда" – перевірити маршрут і ППО. З іншого боку, коли цю ракету збивають – вона виснажує українську систему захисту, мінусує, як мінімум, мільйон доларів, якщо використовується західна установка.

З подібною метою утилізації росіяни використовують і застарілий комплекс С-300. Випускають балістичні, але неточні ракети, яких залишилося ще тисячі.

Повний аналіз фронту від Світана: дивитись відео

Як боротися з дронами-камікадзе

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що іранські дрони – це найбільший головний біль для української ППО.

Світан наголосив, що для боротьби з ними Україні необхідні німецькі зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

Це дуже гарна зброя і дешева. В достатній кількості Gepard нам вистачило б, аби забезпечити рубежі від нашестя цих дронів. Мовиться не про десятки, а про сотні установок,

– наголосив військовий аналітик.

Наразі Україна чекає на дозвіл реекспорту від німецького уряду.

ЗСУ витискають окупанта

На Бахмутському напрямку спостерігається покращення становища ЗСУ не лише в тактичному, а й в оперативному сенсах.

На півночі ми не просто оточуємо Бахмут, а вже підходимо до траси Дебальцеве – Слов'янськ і вздовж траси та ріки Бахмутки, яка йде від Бахмута на Сіверськ, а це загальний напрямок на Соледар. Тобто ми починаємо контролювати розв'язку 4 напрямків. А це вже велика проблема для росіян, бо їм доведеться ухвалювати рішення виходити за Бахмутку,

– пояснив Світан.

Якщо росіянам ще назустріч почнеться рух, а він, ймовірно, почнеться, з Сіверська в сторону Бахмута, то російському угрупованню на північно-західній стороні цієї траси доведеться відходити через повне оточення.

Подібні дії з напівоточення зараз військові виконують на усій лінії фронту, противнику немає куди тікати, він виходить на другу лінію оборони.

На Запорізькому напрямку у ЗСУ також фіксується просування. Вони буквально видавлюють росіян, заходячи в тил. Поки без авіації – це єдиний можливий спосіб вибити росіян з території України.

Авіація критично необхідна Україні для прориву другої та третьої лінії оборони ворога.

На переконання полковника в запасі, другу лінію оборони українським захисникам доведеться "прогризати", вводячи більш потужні з'єднання батальйонно-тактичних груп або бригадного рівня. Третю, основну лінію оборони доведеться проривати за допомогою корпусів.