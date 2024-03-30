Сырский в своем интервью объяснил, что пересмотр происходит на основе аудита деятельности частей.

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В то же время он отметил, что необходимо воздерживаться от крайностей, ведь во всех армиях мира есть личный состав, который не участвует в боевых действиях, но обеспечивает боевые подразделения.

Это не менее важная часть работы. Та война, которую мы вынуждены вести против российских захватчиков, – это война на истощение, война логистики. Поэтому значение эффективности тыловых подразделений нельзя недооценивать,

– подчеркнул Сырский.

Речь идет о системе обеспечения войск продовольствием и боеприпасами, о ремонтных подразделениях, медицинские учреждения и многие другие виды работы.

Мобилизованные не попадают сразу на фронт

Александр Сырский также заявил, что те граждане, которые приходят в армию после мобилизации, не попадают сразу на фронт. Отдельные исключения составляют люди, которые уже имеют боевой опыт.

По словам главнокомандующего ВСУ, количество людей, которые проходят обучение в учебных воинских частях и центрах на февраль текущего года составила 84 процента от общего количества мобилизованных. Только после этого их могут направлять на доукомплектование воинских частей.

Главные тезисы из интервью Сырского: кратко