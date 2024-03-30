Сырский в своем интервью объяснил, что пересмотр происходит на основе аудита деятельности частей.
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В то же время он отметил, что необходимо воздерживаться от крайностей, ведь во всех армиях мира есть личный состав, который не участвует в боевых действиях, но обеспечивает боевые подразделения.
Это не менее важная часть работы. Та война, которую мы вынуждены вести против российских захватчиков, – это война на истощение, война логистики. Поэтому значение эффективности тыловых подразделений нельзя недооценивать,
– подчеркнул Сырский.
Речь идет о системе обеспечения войск продовольствием и боеприпасами, о ремонтных подразделениях, медицинские учреждения и многие другие виды работы.
Мобилизованные не попадают сразу на фронт
Александр Сырский также заявил, что те граждане, которые приходят в армию после мобилизации, не попадают сразу на фронт. Отдельные исключения составляют люди, которые уже имеют боевой опыт.
По словам главнокомандующего ВСУ, количество людей, которые проходят обучение в учебных воинских частях и центрах на февраль текущего года составила 84 процента от общего количества мобилизованных. Только после этого их могут направлять на доукомплектование воинских частей.
Главные тезисы из интервью Сырского: кратко
- Александр Сырский отметил, что Украина сейчас пересматривает свою стратегию мобилизации украинских граждан. Генерал отметил, что сейчас потребность в 500 тысячах мобилизованных граждан уменьшается.
- Кроме того, генерал прокомментировал и нынешнюю ситуацию на фронте. Сырский отметил, что в последнее время количество возвращенных позиций Силами обороны Украины превышает количество утраченных. Однако генерал отметил, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной.
- Главнокомандующий ВСУ также сообщил о фортификационных линиях на Авдеевском направлении. Генерал отметил, что украинским защитникам удалось остановить российских оккупантов неподалеку Авдеевки, используя позиции, которые оборудовали во время боя.
- Сырский также отметил, что Харьков может стать роковым городом для оккупантов, если они решат двинуться туда снова. Генерал подчеркнул, что Украина реагирует на подобные угрозы, поэтому сейчас продолжается большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций.