Сирський у своєму інтерв'ю пояснив, що перегляд відбувається на основі аудиту діяльності частин.

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Водночас він наголосив, що необхідно утримуватися від крайнощів, адже у всіх арміях світу є особовий склад, який не бере участі у бойових діях, але забезпечує бойові підрозділи.

Це не менш важлива частина роботи. Та війна, яку ми вимушені вести проти російських загарбників, – це війна на виснаження, війна логістики. Тож значення ефективності тилових підрозділів не можна недооцінювати,

– підкреслив Сирський.

Йдеться про систему забезпечення військ продовольством і боєприпасами, про ремонтні підрозділи, медичні заклади та багато інших видів роботи.

Мобілізовані не потрапляють одразу на фронт

Олександр Сирський також заявив, що ті громадяни, які приходять до війська після мобілізації, не потрапляють відразу на фронт. Окремі винятки становлять люди, які вже мають бойовий досвід.

За словами головнокомандувача ЗСУ, кількість людей, які проходять навчання у навчальних військових частинах та центрах на лютий поточного року становила 84 відсотки від загальної кількості мобілізованих. Лише після цього їх можуть спрямовувати на доукомплектування військових частин.

Головні тези з інтерв'ю Сирського: коротко