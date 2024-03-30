Сирський у своєму інтерв'ю пояснив, що перегляд відбувається на основі аудиту діяльності частин.
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Водночас він наголосив, що необхідно утримуватися від крайнощів, адже у всіх арміях світу є особовий склад, який не бере участі у бойових діях, але забезпечує бойові підрозділи.
Це не менш важлива частина роботи. Та війна, яку ми вимушені вести проти російських загарбників, – це війна на виснаження, війна логістики. Тож значення ефективності тилових підрозділів не можна недооцінювати,
– підкреслив Сирський.
Йдеться про систему забезпечення військ продовольством і боєприпасами, про ремонтні підрозділи, медичні заклади та багато інших видів роботи.
Мобілізовані не потрапляють одразу на фронт
Олександр Сирський також заявив, що ті громадяни, які приходять до війська після мобілізації, не потрапляють відразу на фронт. Окремі винятки становлять люди, які вже мають бойовий досвід.
За словами головнокомандувача ЗСУ, кількість людей, які проходять навчання у навчальних військових частинах та центрах на лютий поточного року становила 84 відсотки від загальної кількості мобілізованих. Лише після цього їх можуть спрямовувати на доукомплектування військових частин.
Головні тези з інтерв'ю Сирського: коротко
- Олександр Сирський зазначив, що Україна наразі переглядає свою стратегію мобілізації українських громадян. Генерал зауважив, що наразі потреба у 500 тисячах мобілізованих громадян зменшується.
- Крім того, генерал прокоментував і нинішню ситуацію на фронті. Сирський наголосив, що останнім часом кількість повернутих позицій Силами оборони України перевищує кількість втрачених. Однак генерал зауважив, що ситуація на лінії бойового зіткнення лишається складною.
- Головнокомандувач ЗСУ також повідомив про фортифікаційні лінії на Авдіївському напрямку. Генерал наголосив, що українським захисникам вдалось зупинити російських окупантів неподалік Авдіївки, використовуючи позиції, які обладнували під час бою.
- Сирський також зауважив, що Харків може стати фатальним містом для окупантів, якщо вони вирішать рушити туди знову. Генерал підкреслив, що Україна реагує на подібні загрози, тому наразі триває великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій.