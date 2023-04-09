Морпехи под Авдеевкой отправили оккупантов к Кобзону: впечатляющее видео

Оккупантам возле Авдеевки 8 апреля было не поздоровилось. Там бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты и 503-го отдельного батальона морской пехоты ликвидировали группу заблудших россиян.

Соответствующее видео опубликовала прессслужба Военно-морских сил ВСУ, а спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский рассказал о результатах боя.

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"Заблудшим российским захватчикам под Авдеевкой морпехи "подсветили" 120-миллиметровую дорогу на концерт Кобзона", – говорится в сообщении.

Дмитрашковский рассказал, что в районе Марьинки и Авдеевки продолжаются позиционные бои. Результат – возобновление некоторых позиций украинских сил. Он также показал видео морпехов, отметив, что это кадры ночного боя.

ВСУ под Авдеевкой ликвидировали врагов: смотрите видео

Русские пехотной группой выдвигались на штурм. Их сопровождает наша аэроразведка. 120-мм миномет показал оккупантам дорогу на концерт Кобзона,

– сказал спикер ВСУ.

Врагу не хватает живой силы

На этом участке фронта в составе российского 1-го армейского корпуса действует 1-я славянская бригада, которую еще в 2014 году создавал террорист Игорь Гиркин.

По словам Евгения Карася – военного Вооруженных Сил Украины – российские оккупанты уже испытывают усталость от ведения боевых действий. Они испытывают острую нехватку человеческих ресурсов и техники, а также перепуганы перед ожидаемым весенним контрнаступлением ВСУ. По словам Карася, Россия не может быстро пополнять свои резервы живой силы, поскольку ее солдаты на фронте очень быстро гибнут.

Евгений Карась объяснил, что оккупанты действительно очень нуждаются в затишье или перемирии. В марте ВСУ удалось ликвидировать 24 тысячи солдат противника. Эту цифру можно умножить как минимум на два, чтобы получить примерное количество раненых.