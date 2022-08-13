Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он уверен в том, что российские войска будут бежать из Херсона так же, как они бежали из Киевской, Черниговской и Сумской областей.

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Самой главной целью для оккупантов был Киев

Политтехнолог отметил, что главной целью оккупантов был захват Киева. Не Херсон, не Донбасс, а столица Украины. Взять ее они не смогли, а убегали не потому, что решили применить другую тактику, а потому, что россияне не могли воевать дальше.

"Это была чистая военная победа украинской армии", – подчеркнул Шейтельман.

По его мнению, позже успехи наших войск уменьшились, потому что на Севере Украины мы использовали почти все наши снаряды, россияне сбили много украинских беспилотников, авиации. Поэтому в один момент украинцы остались безоружными. Ведь на операцию по освобождению Киевщины, в частности, был брошен весь технологический ресурс.

В Херсонской области ВСУ повторяют эту операцию

Шейтельман отметил, что видит, как на Юге украинские войска повторяют то, что делали на Севере Украины.

Наши войска делают с Херсоном то же, что делали под Киевом. То же, что позже делали под Сумами. И то же, что наши войска делали с островом Змеиный,

– подчеркнул политтехнолог.

По его словам, это простые по логике, но сложные по выполнению действия. Среди них – уничтожение складов, уничтожение снабжения топлива оккупантов, уничтожение в целом их логистики. И судя по всем сообщениям, ВСУ делают это достаточно удачно, и у россиян нет инструментов противостоять таким действиям.

россияне тянут время

Шейтельман подчеркнул, что россияне тянут время, ведь должны придумать, как прикрыть свое отступление из Херсона перед российским населением. То есть, пытаются придумать новую пропаганду.

Еще раз рассказать, что это гуманная акция, деэскалация – сложно. А вот, например, придумать, что Херсон демилитаризован в рамках демилитаризации Запорожской атомной электростанции – можно. Ибо кто в россии знает, где точно расположена ЗАЭС,

– заметил политтехнолог.

Освобождение Херсона не будет означать тотальную победу

Шейтельман подчеркнул, что успехи на Юге не будут означать тотальную победу. Такая тактика принесет успех на правом берегу Днепра, на довольно небольшой территории.

"На остальной территории может быть совсем другая война и в сто раз сложнее", – добавил политтехнолог.

Михаил Шейтельман о плане ВСУ по освобождению Юга: смотрите видео

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