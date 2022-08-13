Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він упевнений у тому, що російська війська тікатимуть з Херсону так само, як вони тікали з Київської, Чернігівської і Сумської областей.

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Найголовнішою ціллю для окупантів був Київ

Політтехнолог зазначив, що найголовнішою ціллю окупантів було захоплення Києва. Не Херсон, не Донбас, а саме столиця України. Узяти її вони не змогли, а тікали не тому, що вирішили застосувати іншу тактику, а через те, що росіяни не могли воювати далі.

"Це була чиста військова перемога української армії", – наголосив Шейтельман.

На його думку, пізніше успіхи наших військ зменшились, бо на Півночі України ми використали майже всі наші снаряди, росіяни збили багато українських безпілотників, авіації. Тож в один момент українці лишились беззбройними. Адже на операцію з визволення Київщини, зокрема, був кинутий чи не весь технологічний ресурс.

На Херсонщині ЗСУ повторюють цю операцію

Шейтельман зауважив, що бачить, як на Півдні українські війська повторюють те, що робили на Півночі України.

Наші війська роблять з Херсоном те ж саме, що робили під Києвом. Те ж саме, що пізніше робили під Сумами. І те ж саме, що наші війська робили з островом Зміїний,

– підкреслив політтехнолог.

За його словами, це прості за логікою, але складні за виконанням дії. Серед них – знищення складів, знищення постачання палива окупантам, знищення в цілому їхньої логістики. І судячи з усіх повідомлень, ЗСУ робить це досить удало, і в росіян немає інструментів протистояти таким діям.

росіяни тягнуть час

Шейтельман наголосив, що росіяни нині тягнуть час, адже мають вигадати, як прикрити свій відступ з Херсону перед російським населенням. Тобто намагаються вигадати нову пропаганду.

Ще раз розказати, що це гуманна акція, деескалація – складно. А ось, наприклад, вигадати, що Херсон демілітаризований у рамках демілітаризації Запорізької атомної електростанції – можна. Бо хто в росії знає, де точно розташована ЗАЕС,

– зауважив політтехнолог.

Звільнення Херсону не означатиме тотальної перемоги

Шейтельман підкреслив, що успіхи на Півдні не означатимуть тотальної перемоги. Така тактика принесе успіх на правому березі Дніпра, на доволі невеликій території.

"На решті території може бути зовсім інша війна і в сто разів складніша", – додав політтехнолог.

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