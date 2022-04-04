ВСУ подбили уникальный самолет Ил-22 и повредили фрегат "Адмирал Эссен"

За прошедшие сутки, 3 апреля, Вооруженные Силы Украины сильно лупили российских оккупантов. Арестович рассказал о двух выдающихся достижениях украинских военных.

Об этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал во время вечернего брифинга, передает 24 канал.

Важно Враг потерял наступательный потенциал, будет попытка оцепления в зоне ООС, – Арестович

Горел уникальный самолет

Так, украинские военные вчера подбили уникальный самолет-ретранслятор Ил-22 (воздушный пункт управления). Пока неизвестно, сделали ли это силы ПВО или украинские летчики. Информацию уточняют.

В Командовании Воздушных сил ВСУ уточнили, что самолет получил разные повреждения, среди которых – разгерметизация кабины. Вражеские пилоты смогли пойти на аварийную посадку в аэродром Ростова. Это удалось узнать благодаря перехваченным разговорам оккупантов.

Еще один "русский корабль"

Украинским военным удалось повредить российский фрегат "Адмирал Эссен", обстреливавший мирные города. Арестович не приводил никаких деталей по кораблю.

Но раньше, как писал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, были хорошие новости, связанные с украинским противокорабельным комплексом "Нептун". Вероятно, удар нанесли именно эти противокорабельные ракеты.

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