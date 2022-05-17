ВСУ поджарили вражескую БМП-3: как пылает более 1 миллиона долларов
Источник:Командование морской пехоты
Украинские воины уничтожили боевую машину российской пехоты, которая стоит больше миллиона долларов. Подожгли БМП морские пехотинцы с помощью отечественной "Стугны"
В Командовании морской пехоты показали видео уничтожение вражеской БМП-3. Такая техника обходится оккупантам в 1 миллион долларов за единицу, так что потеря каждой боевой машины – серьезный удар по военному бюджету России.
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БМП-3 используется в качестве командно-штабной машины. Эту дорогую жестянку подорвали украинские морские пехотинцы из 501 отдельного батальона морской пехоты. Вместе с ними работали Силы специальных операций Вооруженных сил Украины.
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Боевую машину оккупантов "поджарили" с помощью противотанкового ракетного комплекса украинского производства "Стугна-П". "Стугна" уже неоднократно показывала свою эффективность – как против наземных врагов, так и против летательных аппаратов оккупантов.
Общая стоимость БМП-3 российских боевиков – более 1 миллиона долларов. Одна "Стугна" стоит всего 20 тысяч долларов.
Потери врага по состоянию на 17 мая
личного состава – 27 900 военных;
танков – 1235 единиц;
боевых бронированных машин – 3009 единиц;
артиллерийских систем – 578 единиц;
РСЗО – 198 единиц;
средства ПВО – 90 единиц;
самолетов – 201 единица;
вертолетов – 167 единиц;
автомобильной техники и цистерны с топливом – 2109 единиц;
кораблей/катеров – 13 единиц;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 единиц;
специальной техники – 43 единицы;
крылатых ракет – 97 единиц.
Что потеряли россияне за последние сутки
личного состава – 200 человек;
танков – 7 единиц;
боевых бронированных машин – 35 единиц;
артиллерийских систем – 1 единица;
РСЗО – 3 единицы;
средства ПВО – 1 единица;
самолетов – 1 единица;
вертолетов – 2 единицы;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 единиц;
автомобильной техники и автоцистерн – 8 единиц;
специальной техники – 1 единица.
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