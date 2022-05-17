ВСУ поджарили вражескую БМП-3: как пылает более 1 миллиона долларов

17 мая 2022 , 15:26
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Командование морской пехоты

Украинские воины уничтожили боевую машину российской пехоты, которая стоит больше миллиона долларов. Подожгли БМП морские пехотинцы с помощью отечественной "Стугны"

В Командовании морской пехоты показали видео уничтожение вражеской БМП-3. Такая техника обходится оккупантам в 1 миллион долларов за единицу, так что потеря каждой боевой машины – серьезный удар по военному бюджету России.

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БМП-3 используется в качестве командно-штабной машины. Эту дорогую жестянку подорвали украинские морские пехотинцы из 501 отдельного батальона морской пехоты. Вместе с ними работали Силы специальных операций Вооруженных сил Украины.

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Боевую машину оккупантов "поджарили" с помощью противотанкового ракетного комплекса украинского производства "Стугна-П". "Стугна" уже неоднократно показывала свою эффективность – как против наземных врагов, так и против летательных аппаратов оккупантов.

Общая стоимость БМП-3 российских боевиков – более 1 миллиона долларов. Одна "Стугна" стоит всего 20 тысяч долларов.

Эти деньги можно было бы использовать на более полезные дела, однако путинская военная машина тратит их на оружие, чтобы сегодня убивать украинцев. Но наши воины знают, как эффективно проводить настоящую "демилитаризацию" и продолжают уничтожать русских фашистов, приближая тем самым Победу Украины! Слава морской пехоте Украины! Слава Украине! – написали в Командовании морской пехоты.

Потери врага по состоянию на 17 мая

личного состава – 27 900 военных;
танков – 1235 единиц;
боевых бронированных машин – 3009 единиц;
артиллерийских систем – 578 единиц;
РСЗО – 198 единиц;
средства ПВО – 90 единиц;
самолетов – 201 единица;
вертолетов – 167 единиц;
автомобильной техники и цистерны с топливом – 2109 единиц;
кораблей/катеров – 13 единиц;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 единиц;
специальной техники – 43 единицы;
крылатых ракет – 97 единиц.

Что потеряли россияне за последние сутки

личного состава – 200 человек;
танков – 7 единиц;
боевых бронированных машин – 35 единиц;
артиллерийских систем – 1 единица;
РСЗО – 3 единицы;
средства ПВО – 1 единица;
самолетов – 1 единица;
вертолетов – 2 единицы;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 единиц;
автомобильной техники и автоцистерн – 8 единиц;
специальной техники – 1 единица.

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Автор: Ярослава Прадід