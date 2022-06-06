ВСУ поймали 20-летнего вражеского снайпера: оказалось, что он родом из Житомирской области

Нашим отважным воинам удалось взять в плен вражеского снайпера. Как выяснилось, в их руках оказался предатель.

В составе русской армии воюют многие предатели Украины. Они думали, что оказались на стороне победителей и уйдут от ответственности за свои преступления.

Читайте на тему МИД рассказал об обращении с российскими военнопленными: Москве предъявляют такое же требование

Пленный снайпер

Отважным героям 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ удалось взять в плен русского снайпера. Впрочем, их ожидал еще один "сюрприз".

Когда они начали изучать информацию о задержанном враге, выяснилось, что он родился в Житомирской области. Изменнику всего 20 лет, и теперь все его надежды на счастливую жизнь разрушены. Ему придется провести за решеткой очень много времени, где у него будет много возможностей пожалеть о своем решении.

Задержанный снайпер: фото

Новости фронта: последние события

На Востоке враг не прекращал штурмовые действия, но все, чего ему удалось достичь – это новые потери. Воины ВСУ ликвидировали как минимум 48 российских кафиров, также враг потерял два миномета и три АТТ.

Российские кафиры продолжают гатить по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. Только в течение часа враг совершил три обстрела.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о состоянии азовцев, находящихся в российском плену. По его словам, они живы и здоровы , хотя россияне не удерживают их в надлежащих условиях. Ранее президент Владимир Зеленский сообщал о том, что в плену россиян находятся 2,5 тысячи мужественных защитников и защитниц Мариуполя.

Российские кафиры не прекращают попыток оккупировать Северодонецк. Враг последней на штурм большие силы, но ВСУ не дают российским оккупантам продвинуться. Ситуация в городе очень динамичная и меняется каждый час. Согласно последней информации, кафиры контролируют восточную часть города, сейчас там продолжаются бои. Также врагу не удалось оцепить наших героев, как он это себе планировал.

Смотрите видео по теме – россиянам не удалось окружить ВСУ возле Северодонецка, оперативный план врага провалился