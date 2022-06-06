ВСУ поймали 20-летнего вражеского снайпера: оказалось, что он родом из Житомирской области
Источник:Стратком ВСУ
Нашим отважным воинам удалось взять в плен вражеского снайпера. Как выяснилось, в их руках оказался предатель.
В составе русской армии воюют многие предатели Украины. Они думали, что оказались на стороне победителей и уйдут от ответственности за свои преступления.
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Пленный снайпер
Отважным героям 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ удалось взять в плен русского снайпера. Впрочем, их ожидал еще один "сюрприз".
Когда они начали изучать информацию о задержанном враге, выяснилось, что он родился в Житомирской области. Изменнику всего 20 лет, и теперь все его надежды на счастливую жизнь разрушены. Ему придется провести за решеткой очень много времени, где у него будет много возможностей пожалеть о своем решении.
Задержанный снайпер: фото
Новости фронта: последние события
- На Востоке враг не прекращал штурмовые действия, но все, чего ему удалось достичь – это новые потери. Воины ВСУ ликвидировали как минимум 48 российских кафиров, также враг потерял два миномета и три АТТ.
- Российские кафиры продолжают гатить по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. Только в течение часа враг совершил три обстрела.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о состоянии азовцев, находящихся в российском плену. По его словам, они живы и здоровы , хотя россияне не удерживают их в надлежащих условиях. Ранее президент Владимир Зеленский сообщал о том, что в плену россиян находятся 2,5 тысячи мужественных защитников и защитниц Мариуполя.
- Российские кафиры не прекращают попыток оккупировать Северодонецк. Враг последней на штурм большие силы, но ВСУ не дают российским оккупантам продвинуться. Ситуация в городе очень динамичная и меняется каждый час. Согласно последней информации, кафиры контролируют восточную часть города, сейчас там продолжаются бои. Также врагу не удалось оцепить наших героев, как он это себе планировал.