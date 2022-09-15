Украинские военные моделируют разные варианты развития событий и учатся работать слаженно и последовательно. Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев приехал в подразделение, защищающее Киевское направление.

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Как проходят тренировки

Согласно плану командир роты по сигналу тревоги должен быстро собрать все подразделение. Его обязанность – определить для каждого военного задачи. Далее личный состав готовится к бою и уничтожает противника.

План тренировки известен только командиру роты, принимающему меры, чтобы бойцы не привыкали к одним и тем же действиям. Вводится следующая тактическая обстановка, меняются задачи, мероприятия… Этот процесс продолжается каждый день и каждую ночь тем способом, который необходим командиру роты для выполнения задач по повышению оборонных способностей подчиненного личного состава,

– говорит Сергей Наев.

Противник не пройдет: столица надежно защищена

Командир роты уверяет, что его подразделение работает очень слаженно. Они проводят регулярные боевые тренировки и постоянно совершенствуют навыки работы в условиях боевых действий.

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Наше подразделение полностью готово к выполнению любых задач,

– уверяет командир.

Подавляющее большинство воинских подразделений имеют боевой опыт. Они обороняли Киевское направление, а некоторые воевали еще до полномасштабного вторжения.

Командир роты тоже имеет боевой опыт. В 2020 году он окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, после чего вступил в ряды 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Офицер воевал в Донецкой области, а с 24 февраля защищал Киев со своим подразделением.

Морально-психологическое состояние у нас всегда высокое, мы понимаем, что сдавать столицу ни в коем случае нельзя.

Вместе победим!,

– добавляет командир.

Как военные тренируются защищать Киевское направление: смотрите видео

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Ситуация на фронте по состоянию на 15 сентября: последние новости

ВСУ освободили почти всю Харьковщину. Внутренняя ситуация в россии стала очень шаткой из-за успехов контрнаступления.

Почти вся Херсонщина находится под огневым контролем ВСУ. Контрнаступление на Юге, по словам спикера ОК "Юг" Наталии Гуменюк, проходит успешно.

Между тем, противник остается сосредоточенным на попытке полностью оккупировать Донецкую область. Врагу приходится прилагать большие усилия, чтобы удержать захваченные территории.

Военный эксперт Павел Нарожный предположил, что война будет продолжаться в течение всего 2023 года. Россия все еще имеет значительные ресурсы, чтобы продолжать войну.

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