Українські військові моделюють різноманітні варіанти розвитку подій та навчаються працювати злагоджено і послідовно. Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв приїхав до підрозділу, який захищає Київський напрямок.

Важливо Поліція встановила імена 5 тисяч окупантів, які могли бути причетними до звірств на Київщині

Як проходять тренування

Згідно з планом, командир роти за сигналом тривоги повинен швидко зібрати весь підрозділ. Його обов'язок – визначити для кожного військового завдання. Далі особовий склад готується до бою і знищує противника.

План тренування відомий тільки командиру роти, який вживає заходів, щоб бійці не звикали до одних і тих же дій. Вводиться наступна тактична обстановка, змінюються завдання, заходи… Цей процес триває щодня і щоночі у той спосіб, який необхідний командирові роти для виконання завдань з підвищення оборонних спроможностей підлеглого особового складу,
– каже Сергій Наєв.

Противник не пройде: столиця надійно захищена

Командир роти запевняє, що його підрозділ працює дуже злагоджено. Вони проводять регулярні бойові тренування та постійно вдосконалюють навички роботи в умовах бойових дій.

Зверніть увагу Виключати не можна, – Веніславський про статтю Залужного щодо нового наступу на Київ

Наш підрозділ повністю готовий до виконання будь-яких завдань,
– запевнює командир

Переважна більшість військових підрозділу мають бойовий досвід. Вони обороняли Київський напрямок, а дехто воював ще до повномасштабного вторгнення.

Командир роти теж має бойовий досвід. У 2020 році він закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, після чого вступив у лави 72 окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців.

Офіцер воював на Донеччині, а від 24 лютого захищав Київ зі своїм підрозділом.

Морально-психологічний стан у нас завжди високий, ми розуміємо, що здавати столицю в жодному випадку не можна.
Разом переможемо!,
– додає командир.

Як військові тренуються захищати Київський напрямок: дивіться відео

Цікаво Наслідки російського вторгнення: як постраждав складський бізнес Києва та області

Ситуація на фронті станом на 15 вересня: останні новини

  • ЗСУ звільнили майже всю Харківщину. Внутрішня ситуація в росії стала дуже хиткою через успіхи контрнаступу.
  • Майже вся Херсонщина перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Контрнаступ на Півдні, за словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, проходить успішно.
  • Тим часом противник залишається зосередженим на спробі повністю окупувати Донецьку область. Ворогу доводиться докладати великих зусиль, щоб утримувати захоплені території.
  • Військовий експерт Павло Нарожний припустив, що війна триватиме впродовж всього 2023 року. росія все ще має значні ресурси, щоб продовжувати війну.

До теми – Останні новини з фронту: дивіться відео