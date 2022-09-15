Українські військові моделюють різноманітні варіанти розвитку подій та навчаються працювати злагоджено і послідовно. Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв приїхав до підрозділу, який захищає Київський напрямок.

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Як проходять тренування

Згідно з планом, командир роти за сигналом тривоги повинен швидко зібрати весь підрозділ. Його обов'язок – визначити для кожного військового завдання. Далі особовий склад готується до бою і знищує противника.

План тренування відомий тільки командиру роти, який вживає заходів, щоб бійці не звикали до одних і тих же дій. Вводиться наступна тактична обстановка, змінюються завдання, заходи… Цей процес триває щодня і щоночі у той спосіб, який необхідний командирові роти для виконання завдань з підвищення оборонних спроможностей підлеглого особового складу,

– каже Сергій Наєв.

Противник не пройде: столиця надійно захищена

Командир роти запевняє, що його підрозділ працює дуже злагоджено. Вони проводять регулярні бойові тренування та постійно вдосконалюють навички роботи в умовах бойових дій.

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Наш підрозділ повністю готовий до виконання будь-яких завдань,

– запевнює командир

Переважна більшість військових підрозділу мають бойовий досвід. Вони обороняли Київський напрямок, а дехто воював ще до повномасштабного вторгнення.

Командир роти теж має бойовий досвід. У 2020 році він закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, після чого вступив у лави 72 окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців.

Офіцер воював на Донеччині, а від 24 лютого захищав Київ зі своїм підрозділом.

Морально-психологічний стан у нас завжди високий, ми розуміємо, що здавати столицю в жодному випадку не можна.

Разом переможемо!,

– додає командир.

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