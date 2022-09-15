Українські військові моделюють різноманітні варіанти розвитку подій та навчаються працювати злагоджено і послідовно. Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв приїхав до підрозділу, який захищає Київський напрямок.
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Як проходять тренування
Згідно з планом, командир роти за сигналом тривоги повинен швидко зібрати весь підрозділ. Його обов'язок – визначити для кожного військового завдання. Далі особовий склад готується до бою і знищує противника.
План тренування відомий тільки командиру роти, який вживає заходів, щоб бійці не звикали до одних і тих же дій. Вводиться наступна тактична обстановка, змінюються завдання, заходи… Цей процес триває щодня і щоночі у той спосіб, який необхідний командирові роти для виконання завдань з підвищення оборонних спроможностей підлеглого особового складу,
– каже Сергій Наєв.
Противник не пройде: столиця надійно захищена
Командир роти запевняє, що його підрозділ працює дуже злагоджено. Вони проводять регулярні бойові тренування та постійно вдосконалюють навички роботи в умовах бойових дій.
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Наш підрозділ повністю готовий до виконання будь-яких завдань,
– запевнює командир
Переважна більшість військових підрозділу мають бойовий досвід. Вони обороняли Київський напрямок, а дехто воював ще до повномасштабного вторгнення.
Командир роти теж має бойовий досвід. У 2020 році він закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, після чого вступив у лави 72 окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців.
Офіцер воював на Донеччині, а від 24 лютого захищав Київ зі своїм підрозділом.
Морально-психологічний стан у нас завжди високий, ми розуміємо, що здавати столицю в жодному випадку не можна.
Разом переможемо!,
– додає командир.
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