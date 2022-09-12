Через ефективні дії українських військових та санкції переваги росіян зменшуватимуться. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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Експерт зазначив, що у росії вже не можуть приховувати свої величезні втрати, попри "офіційну інформацію" від міноборони росії. Однак для москви це не вплине на питання продовження війни.

Тут не треба бути супероптимістичними, ми повинні бути реалістами. У нас недостатньо сил, щоб як ніж – пройти вглиб окупованих територій і звільнити Крим тощо. Скоріш за все, ми будемо воювати впродовж всього 2023 року. Ресурсів у росії більше. Зокрема, людських та артилерійських – щоб до кінця року підтримувати бойовий темп,

– пояснив фахівець.

На його думку, ЗСУ закріплюватимуться на нових рубежах, "вимотуватимуть" росіян, знищуючи з далекобійної зброї все, що можна знищувати й "лише після цього наступатимуть".

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Чи достатньо у росіян ресурсів

Оглядач вказав, що у росії обмежені військові ресурси. Також вони не можуть прискорювати виробництво боєприпасів.

росія відстріляла від 60 до 80 відсотків ракетного потенціалу. Якщо там роблять 200 ракет на рік – це дуже оптимістичний сценарій. Така ж історія з артилерійськими боєприпасами. Вони зараз почали купувати боєприпаси у Північної Кореї, тому що решта світу їх "послала", в тому числі "друзі" китайці й навіть Іран,

– додав експерт.

Він переконаний, що у росії немає достатньо виробничих потужностей для ведення "гарячої війни", яку вони ведуть зараз.

"Це близько 1 мільйона пострілів на місяць і 12 – на рік. Крім того, їм потрібні стволи та двигуни. Все це в умовах жорстких санкцій, коли немає західних технологій та станків. Цього не буде також в умовах, коли йде відтік "мізків" й тих людей, які потрібні для виробництва всіх ракет та високоточної зброї", – зауважив Нарожний.

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На його думку, у цій ситуації ЗСУ застосовують найкращу тактику із протидії окупантам.

"Тактика вимотування – абсолютно вірна. Ми зараз бачимо кінець російських складів боєприпасів: через 3 – 5 місяців буде їм вже не просто скрутно, а буде голод боєприпасів. Їм не буде чим стріляти", – резюмував фахівець.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Українські військові продовжують звільняти з-під окупації все нові й нові населені пункти. Цього разу ворога вдалося вибити з прикордонного села Стрілеча, що на Харківщині.

Наша розвідка перехопила розмову російського окупанта, який бідкається на своє командування. Ворог не приховує хвилювання щодо раптового та блискавичного контрнаступу ЗСУ та жахається з масштабів втрат російської армії.

Також на окремих ділянках ЗСУ дійшли до кордону з росією.

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