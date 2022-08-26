Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, країни Заходу не сумніваються у перемозі ЗСУ, оскільки продовжують надавати Україні військову допомогу.

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"Навряд чи країни, які розраховували б на поразку України, вкладали б у нас свій фінансовий ресурс", – зазначив він.

Наскільки затягнеться війна

Однак, за словами політолога, західні аналітики у своїх прогнозах припускають, що бойові дії в Україні можуть затягнутися.

Українцям доведеться змиритися з цими термінами. Війна точно не закінчиться протягом цього року чи взимку,

– зазначив Вігірінський.

Він додав, що такі висновки можна робити з огляду на плани постачання нового озброєння для української армії. За словами Вігірінського, новий пакет військової допомоги від США розрахований на тривалий термін. Німеччина також запланувала постачання певних видів зброї на 2023 рік.

"Станом на сьогодні можна говорити про те, що країни, які підтримують Україну, усвідомлюють, що війна затягнеться щонайменше на рік. З огляду на це вони і планують свою підтримку", – сказав політолог.

Чого бракує Україні для контрнаступу

Вігірінський нагадав, що на День Незалежності кожна країна, яка взяла на себе зобов'язання підтримати Україну, намагалася зробити Києву подарунок.

"Однак ці подарунки вписуються у загальну концепцію того, як вони бачать розвиток війни на території України", – зауважив він.

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Зокрема, за словами політолога, Захід поки не надає нам наступального озброєння, яке необхідне для контрнаступу.

Для наступальної операції потрібна важка бронетехніка у значній кількості: танки, БМП. Плюс прикриття з повітря. У США зараз розглядають можливість передачі Україні авіації. Однак йдеться про середньострокову перспективу – це мінімум 2 – 3 роки,

– зазначив він.

У чому плюси для України

Водночас, на думку Вігірінського, у тому, що Захід не поспішає із наданням озброєння, є і позитивний момент для України. Адже якщо плани постачання розраховані на тривалий період, то Київ не залишиться без підтримки.

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Як зазначив політолог, у Міністерстві оборони США навіть сформували групу військових, які координуватимуть питання, що стосуються допомоги Україні у війні з росією.

Для нас це – плюс, коли офіційне відомство опікується конкретною війною у конкретному регіоні. Це (підтримка України – 24 канал) стає частиною внутрішньої політики США на офіційному рівні,

– наголосив він.

До чого слід готуватися українцям

Як зазначив Вігірінський, про швидке закінчення війни вже не говорять і в Україні.

"Усі ці речі про те, що "війна закінчиться за 2 – 3 тижні" чи "ми йдемо в контрнаступ", були потрібні для того, аби не допустити песимізму серед населення. Зараз ми розуміємо, що росія готується до затяжної війни", – сказав він.

Політолог зазначив, що українська влада доносить до населення інформацію про те, що потрібно адаптуватися до життя в умовах війни.

Українцям потрібно буде від дечого відмовитися. Йдеться і про опалюваний сезон, і про ймовірні фіскальні обмеження,

– уточнив Вігірінський.

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