Из-за эффективных действий украинских военных и санкции преимущества россиян будут уменьшаться. Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

Обратите внимание Война точно не завершится, – политолог спрогнозировал ход боевых действий после 2022 года

Эксперт отметил, что в России уже не могут скрывать свои огромные потери , несмотря на "официальную информацию" от минобороны России. Однако для москвы это не отразится на вопросе продолжения войны.

Здесь не нужно быть супероптимистичными, мы должны быть реалистами. У нас недостаточно сил, чтобы как нож – пройти вглубь оккупированных территорий и освободить Крым. Скорее всего, мы будем воевать в течение всего 2023 года . Ресурсов в России больше. В частности, человеческих и артиллерийских – чтобы до конца года поддерживать боевой темп,

– объяснил специалист.

По его мнению, ВСУ будут закрепляться на новых рубежах, "изматывать" россиян, уничтожая из дальнобойного оружия все, что можно уничтожать и "только после этого будут наступать".

Советуем Война не закончится ни до конца осени, ни до конца зимы: каким будет путь к победе Украины

Где "закрепятся" ВСУ после контрнаступления на Харьковщине: смотрите видео

Достаточно ли у россиян ресурсов

Обозреватель указал, что у России ограничены военные ресурсы. Они также не могут ускорять производство боеприпасов.

Россия отстреляла от 60 до 80 процентов ракетного потенциала. Если там производят 200 ракет в год – это очень оптимистичный сценарий. Такова же история с артиллерийскими боеприпасами. Они сейчас начали покупать боеприпасы в Северной Корее, потому что остальной мир их "послал", в том числе "друзья" китайцы и даже Иран,

– добавил эксперт.

Он убежден, что у России нет достаточно производственных мощностей для ведения "горячей войны", которую они ведут сейчас.

"Это около 1 миллиона выстрелов в месяц и 12 – в год. Кроме того, им нужны стволы и двигатели. Все это в условиях жестких санкций, когда нет западных технологий и станков. Этого не будет также в условиях, когда идет отток мозгов" и тех людей, которые необходимы для производства всех ракет и высокоточного оружия», – отметил Нарожный.

Читайте также Не стоит строить иллюзий, что война закончится зимой – волонтер Синицын

По его мнению, в этой ситуации ВСУ применяют лучшую тактику по противодействию оккупантам.

"Тактика изматывания – абсолютно верная. Мы сейчас видим конец российских складов боеприпасов: через 3 – 5 месяцев будет им уже не просто затруднительно, а будет голод боеприпасов. Им нечем будет стрелять", – резюмировал специалист.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Украинские военные продолжают освобождать из-под оккупации все новые и новые населенные пункты. На этот раз врага удалось выбить из пограничного села Стрелеча Харьковской области.

Наша разведка перехватила разговор российского оккупанта, который жалуется на свое командование. Враг не скрывает волнения по поводу внезапного и молниеносного контрнаступления ВСУ и ужасается по масштабам потерь российской армии .

Также на отдельных участках ВСУ дошли до границы с россией .

Вас также может заинтересовать – как ВСУ громили армию путина: смотрите видео