ВСУ показали, как возвращают в строй поврежденную и трофейную технику
Источник:фейсбук Сухопутных войск ВСУ
Украинские бойцы не только ликвидируют российских захватчиков, но и уничтожают их технику. Часть оружия считается военными трофеями и может использоваться в пользу ВСУ.
Правда, для этого его нужно отремонтировать. Именно этим занимаются ремонтные подразделения воинских частей.
Важно Противник сосредоточил усилия на Донецком направлении: карта боевых действий на 16 мая
Как рассказали в фейсбуке Сухопутных войск ВСУ, украинские мастера возвращают в строй военную технику и вооружение, повреждены или добыты в боях с оккупантами. Большинство ремонтников до войны имели другие специальности и профессии.
Но сейчас они реанимируют технику, которую передают наши бойцы с передовой. Один из мастеров рассказал, что сложность зависит от того, в каком состоянии технику доставили.
Бывает, что (оккупанты – 24 канала) просто бросают ее, а она (техника – 24 канала) в рабочем состоянии. Был танк, мы проверили, он в полностью рабочем состоянии, из него даже не стреляли,
– сказал один из мастеров.
ВСУ показали, как возвращают в строй трофейную технику: смотрите видео
Свежие данные о потерях врага
По состоянию на 16 мая общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личного состава – около 27700 (+300) человек ликвидировано;
- танков – 1228 (+8) единиц;
- боевых бронированных машин – 2974 (+16) единиц;
- артиллерийских систем – 577 (+22) единиц;
- РСЗО – 195 единиц;
- средства ПВО – 89 единиц;
- самолетов – 200 единиц;
- вертолетов – 165 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11) единиц;
- крылатые ракеты – 97 (+2) единиц;
- корабли и катера – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2101 (+14) единица,
- специальная техника – 42 единицы.
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Какая ситуация на Донбассе: главное за сутки
На Донецком направлении кафиры обстреливали всю линию столкновения по всему возможному вооружению, включая авиацию. Враг хочет истощить украинских воинов и разрушить их фортификационные постройки.
- На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях: продолжается наступление врага, боевые действия.
- На Авдеевском направлении: у врага – потери, он отошел на прежние позиции.
- На Северодонецком и Новопавловском направлениях: не было активных боевых действий, противник обстреливал наши позиции.
- В Мариуполе враг продолжает обстреливать "Азовсталь" из авиации и артиллерии.