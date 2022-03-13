В ВСУ показали новые трофеи, которые забрали у россиян

Россия восемнадцатый день ведет против Украины полномасштабную войну. Вооруженные Силы уничтожают или забирают технику оккупантов.

Фото нового трофейного оружия опубликовали в Генштабе ВСУ 13 марта. Отметили, что теперь они будут служить украинской армии для обороны страны.

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Защитники захватили зенитный ракетный комплекс и другие боевые машины. На захваченной технике виден один из знаков рашистов – V.



Боевая машина российских убийц/ Фото Генштаба ВСУ

Теперь техника будет служить для ВСУ / Фото Генштаба ВСУ

Еще одна победа ВСУ

В Мариуполе бойцы полка "Азов" уничтожили 6 танков, а также 2 БТРа, 1 Тигр и часть личного состава врагов. Кроме этого, удалось взять в плен 12 оккупантов.

Дух бойцов несокрушим, ведь мы понимаем, что враг готов оставить вместо красивого в прошлом города только руины. Борьба за жизнь полумиллионного города продолжается,

– сообщили азовцы.