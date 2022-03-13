Фото нової трофейної зброї опублікували у Генштабі ЗСУ 13 березня. Зазначили, що відтепер вони служитимуть українській армії для оборони країни.

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Захисники захопили зенітний ракетний комплекс та інші бойові машини. На захопленій техніці видно один зі знаків рашистів – V.



Бойова машина російських вбивць / Фото Генштабу ЗСУ



Тепер техніка служитиме для ЗСУ / Фото Генштабу ЗСУ

Ще одна перемога ЗСУ

У Маріуполі бійці полку "Азов" знищили 6 танків, а також 2 БТРи, 1 Тигр та частину особового складу ворогів. Крім цього, вдалось взяти в полон 12 окупантів.

Дух бійців незламний, адже ми розуміємо, що ворог готовий лишити замість красивого в минулому міста лише руїни. Боротьба за життя півмільйонного міста триває,

– повідомили азовці.