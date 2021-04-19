Ночью 19 апреля обстреляли Южное из минометов 120 калибра. Кроме того, с дронов провели дистанционное минирование Зайцевого.

К счастью, среди личного состава Операции объединенных сил потерь и пострадавших не было. Впоследствии обещают опубликовать видео.

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Что известно о мине боевиков

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото мины ПОМ-2. Ее относят к тем, которые невозможно разминировать. Мину можно обезвредить способом подрыва. Главное – не оказаться в радиусе сплошного поражения.

Информационное оружие

Журналист заявил, что эта мина – не только летальное оружие, но и информационное. Одна из деталей похожа на банку минералки, это называется "носитель мины". При любых обстоятельствах эта деталь остается целой.

"И вот представьте себе, что кто-то из местных после взрыва находит эту железяку, и читает на ней: "Наша земля Украина, слава нации, смерть врагам". Еще знак СС. То есть, боевики, убивая мирное население российским оружием, маскируются под украинцев, настраивают местных против Украины", – подчеркнул Цаплиенко.

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