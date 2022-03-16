В ВСУ показали разгром российской авиации под Херсоном, – впечатляющие фото
Источник:Сухопутные войска ВС Украины
Вооруженные силы Украины уничтожили вертолеты оккупантов в аэропорту на Херсонщине. Сейчас аэропорт временно оккупирован российскими захватчиками.
В селе Чернобаевка, где ВСУ уже уничтожало российские вертолеты, оккупанты решили снова испытать удачу. Но удача явно была не на их стороне – оккупантов снова разгромили украинские защитники.
Важно Контрнаступление ВСУ кардинально изменяет диспозиции сторон, – ОП
Именно эти вертолеты вражеской армии бомбили Николаев, Одессу и другие города, сообщил Юрий Бутусов.
ВСУ уничтожили российские вертолеты в Чернобаевке / Фото ВСУ
Уничтожено примерно 10 вертолетов и 20 "КАМАЗов", в которых было большое количество боекомплекта оккупантов. Также враги понесли серьезные физические потери.
В результате попадания по вражескому "БК" оно начало детонировать и разлетаться по всему периметру аэропорта, в результате чего вражеские силы начали убегать,
– сообщил спикер Одесской Военной Администрации.
ВСУ уничтожили российские вертолеты в Чернобаевке / Фото ВСУ
По данным журналиста Юрия Бутусова, украинцы уничтожили не менее 7 вертолетов стоимостью 130 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что 7 марта ВСУ впервые накрыли авиабазу россиян.
ВСУ уничтожили российские вертолеты в Чернобаевке / Фото ВСУ
ВСУ уничтожили российские вертолеты в Чернобаевке / Фото Братчук
К теме: Среди оккупантов началась паника из-за больших потерь, – смотрите видео