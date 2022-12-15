Хирургическая точность: ВСУ показали огненное видео, как выжигали оккупантов в битвах за Юг

Украинские военные точно отрабатывают по оккупантам, что не только препятствует планам захватчиков, но и позволяет ВСУ освобождать территории. Важной составляющей успеха ВСУ является контрбатарейная борьба.

Полковник ОК "Юг" Владислав Назаров рассказал, что контрбатарейная борьба стала одним из главных залогов освобождения Херсонщины и Николаевщины от оккупантов.

Кстати говоря В России резко увеличилось количество запросов о том, как сдаться в плен

Как украинские воины уничтожали вражескую артиллерию и боекомплект

По его словам, рыцари постоянно уничтожали вражескую артиллерию и боекомплект, тем самым мешая противнику проводить операции и бить по мирным украинским городам.

Пример – успешное сотрудничество воинов 28 ОБМР и 131 ОРБ. Назаров опубликовал видео, как наши воины уничтожали оккупантов.

Как ВСУ уничтожают оккупантов: видео

ВСУ уничтожают российскую армию

Российское военно-политическое руководство не отказалось от варварской войны против Украины. Россия терроризирует мирных украинцев и бросает безумные силы для захвата малых целей.

Так утром 15 декабря Генштаб ВСУ обновил данные по ориентировочным потерям россиян, согласно которым в Украине погибли 96 590 оккупантов. Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще около 600 захватчиков.

Также по состоянию на 15 декабря российская армия уменьшилась на:

танков – 2 975 единиц;

боевых бронированных машин – 5 946 единиц;

артиллерийских систем –1943 единиц;

РСЗО – 406 единиц;

средств ПВО – 211 единиц;

самолетов – 281 единица;

вертолетов – 264 единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1644 единиц;

крылатых ракет – 592 единиц;

кораблей/катеров – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4563 единиц;

специальной техники – 172 единицы.

Несмотря на потери, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Он не сомневается, что они снова пойдут в Киев.