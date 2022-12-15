Хирургическая точность: ВСУ показали огненное видео, как выжигали оккупантов в битвах за Юг
Источник:ОК "Юг"
Украинские военные точно отрабатывают по оккупантам, что не только препятствует планам захватчиков, но и позволяет ВСУ освобождать территории. Важной составляющей успеха ВСУ является контрбатарейная борьба.
Полковник ОК "Юг" Владислав Назаров рассказал, что контрбатарейная борьба стала одним из главных залогов освобождения Херсонщины и Николаевщины от оккупантов.
Кстати говоря В России резко увеличилось количество запросов о том, как сдаться в плен
Как украинские воины уничтожали вражескую артиллерию и боекомплект
По его словам, рыцари постоянно уничтожали вражескую артиллерию и боекомплект, тем самым мешая противнику проводить операции и бить по мирным украинским городам.
Пример – успешное сотрудничество воинов 28 ОБМР и 131 ОРБ. Назаров опубликовал видео, как наши воины уничтожали оккупантов.
Как ВСУ уничтожают оккупантов: видео
ВСУ уничтожают российскую армию
Российское военно-политическое руководство не отказалось от варварской войны против Украины. Россия терроризирует мирных украинцев и бросает безумные силы для захвата малых целей.
Так утром 15 декабря Генштаб ВСУ обновил данные по ориентировочным потерям россиян, согласно которым в Украине погибли 96 590 оккупантов. Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще около 600 захватчиков.
Также по состоянию на 15 декабря российская армия уменьшилась на:
- танков – 2 975 единиц;
- боевых бронированных машин – 5 946 единиц;
- артиллерийских систем –1943 единиц;
- РСЗО – 406 единиц;
- средств ПВО – 211 единиц;
- самолетов – 281 единица;
- вертолетов – 264 единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1644 единиц;
- крылатых ракет – 592 единиц;
- кораблей/катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4563 единиц;
- специальной техники – 172 единицы.
Несмотря на потери, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Он не сомневается, что они снова пойдут в Киев.