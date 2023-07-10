ВСУ штурмовали позиции оккупантов и продвинулись вперед: эффектное видео боя

ВСУ продолжают развивать контрнаступление и вытеснять россиян с временно оккупированных территорий. Украинским силам удалось продвинуться вперед.

Бойцам 59-й бригады во время контрнаступления удалось отвоевать еще одну позицию на одном из направлений фронта. Наши бойцы вызволили из-под оккупации еще несколько метров украинской земли.

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Украинские бойцы заставили оккупантов бежать

В Сухопутных войсках ВСУ показали фрагменты контрнаступления в исполнении 59 бригады. На видео видно, как наши бойцы зачищают позиции оккупантов.

Украинские бойцы пошли в штурм и заставили оккупантов бежать со своих позиций.

Фрагменты контрнаступления в исполнении 59 бригады: смотрите видео

Какая ситуация на фронте