ВСУ штурмовали позиции оккупантов и продвинулись вперед: эффектное видео боя
10 июля 2023, 09:08Читати новину українською
Источник:Сухопутные войска ВСУ
ВСУ продолжают развивать контрнаступление и вытеснять россиян с временно оккупированных территорий. Украинским силам удалось продвинуться вперед.
Бойцам 59-й бригады во время контрнаступления удалось отвоевать еще одну позицию на одном из направлений фронта. Наши бойцы вызволили из-под оккупации еще несколько метров украинской земли.
Смотрите также ВСУ продвигаются возле Клещиевки и Новодаровки: изменения карты боевых действий за неделю
Украинские бойцы заставили оккупантов бежать
В Сухопутных войсках ВСУ показали фрагменты контрнаступления в исполнении 59 бригады. На видео видно, как наши бойцы зачищают позиции оккупантов.
Украинские бойцы пошли в штурм и заставили оккупантов бежать со своих позиций.
Фрагменты контрнаступления в исполнении 59 бригады: смотрите видео
Какая ситуация на фронте
- Украинские военные одновременно находятся в обороне и наступлении. За данным Минобороны, по всем направлениям наступления врага продолжаются горячие бои – Авдеевском, Марьинском, Купянском, Лиманском.
- На Бахмутском направлении враг в обороне: на южном фланге есть определенное продвижение наших войск, а на северном бои без изменения положений.
- На Юге на Мелитопольском и Бердянском направлениях во время наступления наших Сил обороны продолжаются горячие бои. В частности, идет процесс закрепления наших войск на достигнутых рубежах.
- Наши защитники проводят аэроразведку местности, занимаются разминированием местности и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы в готовности к продолжению наступательных действий.
- По данным Генштаба ВСУ, россияне пытаются захватить Авдеевку и Марьинку. Также противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Спорного Донецкой области, но успеха не имел.
- На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области.