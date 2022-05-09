ВСУ покажут решающее преимущество, – Пионтковский назвал вероятную дату окончания войны

Полномасштабному вторжению "второй армии мира" уже 75-й день противостоят украинские военные. Благодаря их мужеству и поставкам оружия от союзников вскоре можно будет ожидать наше преимущество.

Об этом сообщил 24 каналу российский публицист Андрей Пионтковский. Он сделал прогноз, сколько еще будет продолжаться российско-украинская война.

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"Отвечу в меру своего технического понимания соотношение сил сторон. Я уже называл эту дату – это 30 июня. То есть до конца июня Вооруженные Силы Украины покажут решающее преимущество", – предположил Пионтковский.

Дипломатическая стадия

По его словам, после этого начнется "очень интересная дипломатическая стадия". Тогда Москва будет стараться прекратить войну, развязанную против Украины, пытаясь что-то удержать в своих зубах.

В то же время, Пионтковский отметил, что постарается это сделать уже не столько президент России Владимир Путин, сколько другие патриотические российские генералы. По его мнению, невозможно предположить, как будет развиваться эта стадия.

Технологический обвал России

Кроме того, публицист подчеркнул, что уже через пару месяцев антироссийские санкции ударят по стране-агрессору – начнется технологический обвал. В то же время, он будет более разрушительным, чем какая-либо финансовая удавка.

Что касается военной промышленности, думаю, что россияне не решат проблему поставок боеприпасов и оружия. Запасы закончатся,

– подчеркнул Пионтковский.

Оружие от США

Пионтковский заявил, что сначала Запад не верил в победу украинской армии, поэтому предоставлял оружие для ведения партизанской войны. Однако благодаря успехам украинских военных на фронте мнение Соединенных Штатов Америки кардинально изменилось.

"Оказалось, что есть современная украинская армия, которая владеет современным искусством ведения войны. И мгновенно изменился характер помощи", — подчеркнул Пионтковский.

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Публицист подчеркнул, что оружие, которое получит Украина от США благодаря ленд-лизу, значительно мощнее российского. Некоторые образцы опережают вооружение страны-агрессора

на целое поколение.

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