ВСУ полностью завершили зачистку Ольховки: жилых домов почти не осталось

10 апреля украинские защитники завершили зачистку населенного пункта Ольховка на Роганском направлении. Сейчас город полностью разрушен российскими "освободителями".

О ситуации в городе и на Харьковщине в эфире общенационального марафона рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает 24 канал.

Важно Освобожденная Ольховка в Харьковской области почти полностью уничтожена оккупантами

По словам Синегубова, в Ольховку уже 11 апреля планируется ввести гуманитарный груз. После освобождения украинских городов наши защитники видят множество неожиданностей.

У нас в Харьковской области разрушены более 2 тысяч жилых домов. Если мы заходим в Ольховку, очень мало жилых домов осталось. Был жилой дом, где в подвале сожгли заживо целую семью,

– сказал начальник Харьковской ОВА.

Согласно информации офиса Генпрокурора, в Ольховке продолжают выявлять вражескую технику и тела оккупантов. В то же время инфраструктура села во время оккупации получила повреждения.

В настоящее время тяжелая ситуация наблюдается по:

Вол ​​ ​чанском,

​чанском, Купянском направлении.

Эти территории временно оккупированы.

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