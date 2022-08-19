Теперь ВСУ смогут видеть оккупантов даже сквозь стены

Относительно сотрудничества Сергея Притулы и финской компании ICEYE, которая предоставит ВСУ возможность использования ее спутниковых снимков, следует знать следующее.

Всевидящий глаз

ICEYE – это не просто компания, у которой во владении есть группа спутников, производящих качественную съемку высокого качества.

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Спутники ICEYE осуществляют съемку с помощью синтезированной радиолокационной апертуры (SAR), которая позволяет в любое время суток и при любых погодных условиях сканировать объекты.

Системы SAR благодаря автоматическому распознаванию объектов с применением распределенного радиолокационного изображения и цифровой обработки сигналов способны видеть через помехи.

То есть, грубо говоря, не то чтобы плотная облачность, а даже стены зданий для этой системы – не помеха.

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Какие еще преимущества получат ВСУ благодаря собственному спутнику

По словам Коваленко, теперь украинская армия сможет получить информацию о расположении любых объектов врага без предварительного согласования с западными партнерами, также предоставляющими нам разведывательные данные.

Следовательно, защитники смогут оперативно определять точки, которые нужно уничтожить, и, соответственно, лучше планировать свои операции и ресурсы, необходимые для этого.

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