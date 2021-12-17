ВСУ получили партию модернизированных и отремонтированных танков и БМП

17 декабря 2021 , 12:15
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Источник:

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

ВСУ получили партию отремонтированных и модернизированных боевых машин. Отремонтированные танки и БМП передали Вооруженным Силам два украинских завода.

Львовский бронетанковый завод отремонтировал для ВСУ модернизированные танки Т-64 и капитально отремонтированные БМП-1. В свою очередь Житомирское предприятие передало партии отремонтированных и модернизированных БМП-2 и БРЭМ-2.

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Производство могут увеличить

Заводы, которые производили ремонт техники, входят в состав Государственного концерна "Укроборонпром".

Как заявил глава госпредприятия Юрий Гусев, концерн готов увеличить объемы производства вооружения и военной техники для нужд украинской армии.

Ремонт техники от Укроборонпрома: новости

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Автор: Оксана Княжик