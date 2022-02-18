ВСУ получили рекордное количество оружия: Шмигаль доложил в Раде

Денис Шмигаль выступил в Раде 18 февраля. Премьер-министр докладывал о состоянии дел в государстве на фоне российской угрозы. Он призвал доверять ВСУ и верить в Украину.

Заседание парламента началось 18 февраля. Час вопросов к правительству начался в 10:00 и продлится до 12:00, сообщает 24 канал.

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Что с курсом гривны

Премьер заверил, что у НБУ достаточно резервов для стабильного курса гривны. На счетах правительства достаточно денег, чтобы профинансировать все расходы, в частности, запланированные повышение зарплат и пенсий.

"Конечно, информационная паника и эскалация у наших границ влияют на экономический фон. Но ситуация остается стабильной и контролируемой", – подчеркнул Шмигаль.

Все порты работают

Премьер-министр отметил, что все украинские морские порты работают в штатном режиме. Речь как об Азовском, так и о Черном море. Ранее об этом говорили в СНБО. Там отметили, что есть определенные оговорки по проходу больших кораблей, которые везут уголь. Однако проблем – пока нет.

Вооружение для ВСУ

Чиновник отметил, что количество вооружения, которое Украина получила от партнеров и союзников в 2022 году, является абсолютно рекордным. "Наша армия сильна как никогда", – заметил он. И добавил, что на развитие и модернизацию вооружений и техники в этом году выделено на 25% больше финансирования, чем в прошлом.

Отопительный сезон

Важно! В 2022 году Украина поднялась в списке сильнейших армий мира . Мы занимаем 6 место в Европе и 22 – в общем мировом рейтинге.

Премьер подчеркнул, что никаких веерных отключений не будет. Отопительный сезон в Украине пройдет стабильно. На складах – 822 тонны угля, что вдвое больше, чем в 2021 году в этот период. В то же время, как отметил Шмигаль, добыча угля на шахтах растет, а потребление угля в феврале – на 18% меньше, чем в прошлом.

Ситуация с COVID-19

По словам Шмыгаля, в Украине начали фиксировать уменьшение госпитализаций пациентов с коронавирусом, что является основным показателем развития пандемии. Занятость коек составляет 40%. В больницах есть 73 тысячи койкомест, 96% из них – обеспечены кислородной поддержкой. Более 15,5 миллиона украинцев получили по меньшей мере одну дозу вакцины.

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