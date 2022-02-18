Засідання парламенту стартувало 18 лютого. Година запитань до уряду розпочалася о 10:00 й триватиме до 12:00, повідомляє 24 канал.

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Що з курсом гривні

Прем'єр запевнив, що НБУ має достатньо резервів для стабільного курсу гривні. На рахунках уряду – достатньо грошей, аби профінансувати усі видатки, зокрема – заплановані підвищення зарплат та пенсій.

"Звичайно, інформаційна паніка та ескалація біля наших кордонів впливають на економічний фон. Але ситуація залишається стабільною та контрольованою", – підкреслив Шмигаль.

Усі порти працюють

Прем'єр-міністр зазначив, що усі українські морські порти працюють у штатному режимі. Мовиться як про Азовське, так і про Чорне моря. Раніше про це говорили у РНБО. Там зауважили, що є певні застереження щодо проходу великих кораблів, які везуть вугілля. Проте проблем – наразі немає.

Озброєння для ЗСУ

Урядовець наголосив, що кількість озброєння, яку Україна отримала від партнерів та союзників у 2022 році, є абсолютно рекордною. "Наша армія є сильною як ніколи", – зауважив він. Й додав, що на розвиток та модернізацію озброєнь та техніки цьогоріч виділено на 25% фінансування, ніж торік.

Важливо! У 2022 році Україна піднялась у списку найсильніших армій світу. Ми посідаємо 6 сходинку в Європі та 22 – у загальному світовому рейтингу.

Опалювальний сезон

Прем'єр підкреслив, що жодних віялових відключень не буде. Опалювальний сезон в Україні пройде стабільно. Наразі на складах – 822 тонни вугілля, що вдвічі більше, ніж у 2021 році у цей період. Водночас, як наголосив Шмигаль, видобуток вугілля на шахтах зростає, а споживання вугілля у лютому – на 18% менше, ніж торік.

Ситуація з COVID-19

За словами Шмигаля, в Україні почали фіксувати зменшення госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом, що наразі є основним показником розвитку пандемії. Зайнятість ліжок складає 40%. У лікарнях є 73 тисячі ліжкомісць, 96% з них – забезпечені кисневою підтримкою. Понад 15,5 мільйонів українців отримали щонайменше одну дозу вакцини.

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