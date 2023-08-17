Спасаться было бесполезно: ВСУ с помощью HIMARS эффектно накрыли оккупантов на их полигоне

Украинские военные продолжают ювелирно выполнять свою работу. С помощью РСЗО HIMARS они накрыли окупантов на их же полигоне. Это удалось зафиксировать с помощью дрона.

Последнее тоже стоит особого внимания, ведь вражеским средствам РЭБ не удалось посадить беспилотник. Так что он спокойно зафиксировал, как HIMARS отправляет на тот мир российских захватчиков.

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Помогают украинцы в оккупации

Видео с результативной работой наших военных выложил в сеть Центр национального сопротивления. На ролике можно увидеть, как с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS живая сила оккупанта превращается в неживую.

Особого внимания заслуживает то, без кого была бы невозможна работа по врагу. Известно, что информацию об их расположении наши защитники получили от находящихся во временной оккупации украинцев.

Кадры показывают нам группу захватчиков. Они вежливо выстроились под открытым небом, чтобы проводить учебные стрельбы. OSINT-исследователи заметили, что попадание было в 50 километрах от линии фронта на оккупированной части Херсона.



Попадания были на оккупированной части Херсонщины / Special Kherson Cat

Недалеко от места тренировки захватчиков также расположен учебный класс. Выстроились 18 оккупантов, по которым и ударила ракета, которую наши военные выпустили из HIMARS.

Наши защитники попали в учебный центр врага из HIMARS: смотрите видео

Так, на "концерт Кобзона" отправились не менее 8 захватчиков. Еще 4 оккупанта получили ранения в результате обстрела. К месту прилета враги сразу же пригнали грузовик. С его помощью они оперативно попытались скрыться в более безопасном месте.

Известно также, что часть захватчиков отсиживалась в так называемом "учебном классе". Но именно по нему прилетела вторая ракета. Предполагают, что говорится о M30A1. Она оснащена 180 тысячами вольфрамовых шаров.

Поскольку мы заговорили о потерях врага, то нелишне будет вспомнить актуальную статистику Генштаба ВСУ. Утром 16 августа нам сообщили, что за минувшие сутки уничтожили 650 оккупантов, а с начала полномасштабного вторжения – 255 570 бойцов так называемой "второй армии мира".