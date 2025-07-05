ВСУ поразили аэродром "Борисоглебск" в России

ВСУ нанесли удар по аэродрому "Борисоглебск" в России в ночь на 5 июля.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что известно об атаке на аэродром "Борисоглебск"

Подразделения ССО, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, ударили по российскому аэродрому "Борисоглебск" в ночь на 5 июля.

Это место базирования вражеских самолетов Су-34, Су-35С и Су-30СМ. Поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты,

– говорится в сообщении.

Сейчас результаты поражения все еще уточняются. в Генштабе отметили, что Силы обороны продолжают делать все возможное, чтобы лишить Россию возможности бить по гражданской инфраструктуре и заставить страну-агрессора прекратить вооруженную агрессию против Украины.

К слову, в ночь на 5 июля под ударом был российский Энгельс Саратовской области, где также расположен аэродром. Местные жители сообщали о громких взрывах.