ВСУ поразили аэродром "Борисоглебск" в России
- ССО Украины нанесли удар по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области, поражена вражеская авиация и склад с управляемыми авиабомбами.
- Атака состоялась в ночь на 5 июля, в Генштабе уточняют результаты, подчеркивая усилия прекратить агрессию России против Украины.
ВСУ нанесли удар по аэродрому "Борисоглебск" в России в ночь на 5 июля.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Что известно об атаке на аэродром "Борисоглебск"
Подразделения ССО, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, ударили по российскому аэродрому "Борисоглебск" в ночь на 5 июля.
Это место базирования вражеских самолетов Су-34, Су-35С и Су-30СМ. Поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты,
– говорится в сообщении.
Сейчас результаты поражения все еще уточняются. в Генштабе отметили, что Силы обороны продолжают делать все возможное, чтобы лишить Россию возможности бить по гражданской инфраструктуре и заставить страну-агрессора прекратить вооруженную агрессию против Украины.
К слову, в ночь на 5 июля под ударом был российский Энгельс Саратовской области, где также расположен аэродром. Местные жители сообщали о громких взрывах.