ВСУ ударили по нефтяному терминалу, кораблю "Пытливый" и катеру России

Силы обороны 22 и в ночь на 23 мая ударили по оккупантам. Украинские военные нанесли удары по нефтяному терминалу, кораблю и катеру России.

Об этом сообщили в Генштабе.

Что известно об операции ВСУ и какие последствия для россиян?

В результате атаки был поражен нефтеналивной причал нефтяного терминала "Таманьнефтегаз".

В Генштабе отметили, что "Таманьнефтегаз" – один из ключевых экспортных нефтяных объектов России в Черноморском регионе. Его мощности обеспечивают перевалку до 20 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год.

Также в военно-морской базе "Новороссийск" ВСУ ударили по сторожевому кораблю "Пытливый" и ракетному катеру на воздушной подушке. Детали относительно повреждений пока уточняются.

В частности Силы обороны Украины нанесли удары по:

складам хранения боеприпасов на ВОТ Крыма;

складам материально-технических средств, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на ВОТ Луганщины;

пунктам управления БпЛА на Белгородщине, Курской области и ВОТ Донецкой области;

живой силе оккупантов в Курской области.

Другие новости об ударах ВСУ по России

Утром 23 мая беспилотники СБУ долетели до Пермского края России. Взрывы прогремели на территории химического комплекса "АКМ" в городе Губаха, что является важной частью российской химической индустрии.

Ночью 22 мая ВСУ атаковали НПЗ в Ярославле. Губернатор области Михаил Евраев подтвердил ночную атаку украинских БпЛА на регион. Вероятно, был поражен НПЗ ПАО "Славнефть-ЯНОС". Этот завод в среднем перерабатывает около 15 миллионов тонн нефти в год.

ВСУ нанесли удары по НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" и нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3", что привело к пожарам и повреждениям.