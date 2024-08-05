В прошлом году в сентябре эта лодка уже была значительно повреждена, когда стояла в сухом доке. Ее недавнее добивание стало психологической победой Украины.

Смотрите также Затопление подводной лодки "Ростов-на-Дону": в CNN объяснили важность этого события для войны

Когда один означает четыре: почему российский подводный флот вскоре может постичь печальная судьба

Потопление "Ростова-на-Дону" означает автоматический необратимый вывод из строя еще четырех субмарин России. После того, как Вооруженные Силы Украины во второй раз и уже окончательно поразили подводную лодку Б-237 "Ростов-на-Дону" Черноморского флота России, вне поля зрения мог остаться очень важный вывод: у врага нет возможности ремонтировать свои подводные лодки в Черном море,

– пишут аналитики.

В июне 2024 года лодку смогли отремонтировать до состояния, которое позволяло ей держаться на воде и перевели в севастопольскую Килен-бухту, где расположен 13 судоремонтный завод. Вероятно, там "Ростов-на-Дону" и поразили.

"Сейчас у Сил обороны Украины есть доказанная возможность уничтожения российских подводных лодок в пока оккупированном Севастополе, которые находятся не только в сухом доке, но и у "стенки". И это очень важный аспект, потому что в Черном море в России находятся еще три подводные лодки аналогичного проекта "Варшавянка" Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино", а также проекта "Палтус" Б-871 "Алроса", – отмечают в Defense Express.

Севастопольский морской завод – основной ремонтный завод подводных лодок в Черном море, но не универсальный. Иногда оккупантам приходилось отправлять субмарины до самого Кронштадта, то есть вокруг Европы. "Ростов-на-Дону" проходил ремонт в Кронштадте почти полгода до начала войны. Другие корабли также. А теперь Турция перекрыла Босфор.

Судоремонтный завод в Новороссийске вряд ли спасет оккупантов, ведь он никогда не занимался подводными лодками. То же самое с Керчью – к тому же она тоже в зоне поражения.

Сейчас враг не может полноценно ремонтировать субмарины, ведь для этого их надо загнать под удар в оккупированный Севастополь. В то же время все три "Варшавянки" враг активно эксплуатирует, так что очевидно, что и ремонты нужны чаще.

Все это не означает, что захватчики уже завтра поставят все подводные лодки у причала. Но для четырех подводных лодок уже пошел обратный отсчет.

И чем дольше Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино" находятся без ремонта, тем больше вероятность того, что они, как минимум, не смогут выйти в море, а как максимум – потерпят крушение под водой,

– заключают в Defense Express.

Интересно! Во время празднования дня военно-морского флота России оккупанты вывели совсем мало кораблей. И этим подтвердили печальное положение дел в отрасли. А моряки поздравили Путина жестом, очень похожим на приветствие нацистов.