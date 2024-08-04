Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что это прежде всего психологическая победа Украины. Каждый удар по Черноморскому флоту очень серьезно отражается на россиянах.

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Это был практический расчет

С практической точки зрения, потопление подводной ракетной лодки "Ростов-на-Дону" – это финальный акт драмы, которая развивается с первого её поражения 13 сентября 2023 года в сухом доке судостроительного завода в Севастополе. Тогда у подводной лодки был разрушен жесткий корпус.

Жесткий корпус – это такая капсула, которая отличает подводную лодку от надводного корабля. Он во время погружения лодки должен выдерживать давление многих тонн воды. После его поражения заварить жесткий корпус не удастся. Поэтому после удара в прошлом году "Ростов-на-Дону" уже не имел шансов восстановиться,

– подчеркнул Лакийчук.

Он превратился, по его мнению, в некий надводный корабль, который мог погружаться только на глубину 5 – 10 метров и, вероятно, стоял бы как плавучая зарядная станция.

Однако не стоит забывать, что "Ростов-на-Дону" остался носителем "Калибров". Несмотря на повреждения, он выходил в море и даже, когда погружался лишь на 3 метра, мог пускать ракеты. Поэтому эта лодка представляла угрозу, и ее конечная ликвидация была делом, даже не чести, а практического расчета,

– заметил он.

Эта подводная лодка, по его словам, теперь уже точно на дне, а морская вода – это агрессивная среда, которая окончательно уничтожит все ее электрическое оборудование.

Поэтому на этой драндулетине плавать уже никто не будет,

– подчеркнул Павел Лакийчук.

Напомним, что ракетная лодка "Ростов-на-Дону", которая является носителем "Калибров", 3 августа была потоплена в порту Севастополя. После повреждения лодку ремонтировали, и она проходила испытания у Севастопольской гавани.