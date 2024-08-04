Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що це насамперед психологічна перемога України. Кожний удар по Чорноморському флоту дуже серйозно відбивається на росіянах.

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Це був практичний розрахунок

З практичного погляду, потоплення підводного ракетного човна "Ростов-на-Дону" – це фінальний акт драми, яка розвивається з першого його ураження 13 вересня 2023 року в сухому доці суднобудівного заводу у Севастополі. Тоді у підводного човна був зруйнований жорсткий корпус.

Жорсткий корпус – це така капсула, яка відрізняє підводний човен від надводного корабля. Він під час занурення човна має витримувати тиск багатьох тонн води. Після його ураження заварити жорсткий корпус не вдасться. Тому після удару минулого року "Ростов-на-Дону" вже не мав шансів відновитись,

– підкреслив Лакійчук.

Він перетворився, на його думку, на такий собі надводний корабель, який міг занурюватись лише на глибину 5 – 10 метрів й, імовірно, стояв би як плавуча зарядова станція.

Проте варто не забувати, що "Ростов-на-Дону" залишився носієм "Калібрів". Попри пошкодження, він виходив в море і навіть, коли занурювався лише на 3 метри, міг пускати ракети. Тому цей човен становив загрозу, і його кінцева ліквідація була справою, навіть не честі, а практичного розрахунку,

– зауважив він.

Цей підводний човен, за його словами, тепер уже точно на дні, а морська вода – це агресивне середовище, яке остаточно знищить все його електричне обладнання.

Тому на цій драндулетині плавати вже ніхто не буде,

– наголосив Павло Лакійчук.

Нагадаємо, що ракетний човен "Ростов-на-Дону", який є носієм "Калібрів", 3 серпня був потоплений у порту Севастополя. Після пошкодження човен ремонтували, і він проходив випробування біля Севастопольської гавані.