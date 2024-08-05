Торік у вересні цей човен уже був значно пошкоджений, коли стояв у сухому доці. Його нещодавнє добивання стало психологічною перемогою України.

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Коли один означає чотири: чому російський підводний флот незабаром може спіткати сумна доля

Потоплення "Ростова-на-Дону" означає автоматичне незворотне виведення з ладу ще чотирьох субмарин Росії. Після того, як Збройні Сили України вдруге та вже остаточно уразили підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" Чорноморського флоту Росії, поза межами поля зору міг залишитися дуже важливий висновок: у ворога немає можливості ремонтувати свої підводні човни у Чорному морі,

– пишуть аналітики.

У червні 2024 року човен змогли відремонтувати до стану, який дозволяв йому триматися на воді та перевели у севастопольську Кілен-бухту, де розташований 13 судноремонтний завод. Імовірно, там "Ростов-на-Дону" й уразили.

"Наразі у Сил оборони України є доведена можливість знищення російських підводних човнів у поки окупованому Севастополі, які перебувають не лише у сухому доці, а й біля "стінки". І це дуже важливий аспект, бо у Чорному морі у Росії перебувають ще три підводні човни аналогічного проєкту "Варшав'янка" Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпино", а також проєкту "Палтус" Б-871 "Алроса", – зауважують у Defense Express.

Севастопольський морський завод – основний ремонтний завод підводних човнів у Чорному морі, але не універсальний. Іноді окупантам доводилося відряджати субмарини аж до Кронштадта, тобто навколо Європи. "Ростов-на-Дону" проходив ремонт у Кронштадті майже пів року до початку війни. Інші кораблі також. А тепер Туреччина перекрила Босфор.

Судноремонтний завод у Новоросійську навряд чи врятує окупантів, адже він ніколи не займався підводними човнами. Те саме із Керчю – до того ж вона теж у зоні ураження.

Зараз ворог не може повноцінно ремонтувати субмарини, адже для цього їх треба загнати під удар в окупований Севастополь. Водночас усі три "Варшав'янки" ворог активно експлуатує, тож очевидно, що й ремонти потрібні частіші.

Усе це не означає, що загарбники вже завтра поставлять усі підводні човни біля причалу. Але для чотирьох підводних човнів уже пішов зворотній відлік.

І чим довше Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпино" перебувають без ремонту, тим більша ймовірність того, що вони, як мінімум, не зможуть вийти в море, а як максимум – зазнають аварії під водою,

– підсумовують у Defense Express.

Цікаво! Під час святкування дня військово-морського флоту Росії окупанти вивели зовсім мало кораблів. І цим підтвердили сумний стан справ у галузі. А моряки привітали Путіна жестом, дуже схожим на привітання нацистів.