Россия терпит потери: ВСУ поразили редкую российскую САУ 2С34 "Хоста" и ПЗРК "Тор"
Источник:Командующий Тарнавским
Россияне продолжают нести потери в полномасштабной войне против Украины, которую сами и развязали. Наши воины смогли поразить артиллерийскую установку.
Украинские защитники продолжают уничтожать российскую технику и личный состав. Стало известно, что поражены ЗРК "Тор" и довольно редкая российская САУ 2С34 "Хоста".
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Российская армия не прекращает наносить авиационные удары. За минувшие сутки, то есть 13 января враг нанес 34 таких удара.
Сбрасывают управляемые авиабомбы. Большинство – на Донетчине,
– уточнил Тарнавский.
Кроме этого, по его словам, зафиксировано несколько случаев использования вертолетов Ка-52 и штурмовиков Су-25. Враг провел 43 боевых столкновения. Свои усилия россияне концентрируют в районах Авдеевки и Новомихайловки.
За сутки там Россия потеряла 437 человек и 60 единиц военной техники. Также взлетел на воздух 1 вражеский склад с боеприпасами.
Потери врага
Оккупанты продолжают нести немалые потери – только за прошедшие сутки было ликвидировано 840 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 370 000 личного состава. Стоит отметить, что это количество приблизительно, ведь подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов в условиях активных боевых действий очень сложно.
С 24 февраля 2022 года потери врага достигают:
- танков – 6075 (+10),
- боевых бронированных машин – 11 302 (+33),
- артиллерийских систем – 8 747 (+19),
- РСЗО – 957 (+0),
- средства ПВО – 648 (+2),
- самолетов – 329 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 861 (+13),
- крылатых ракет – 1 814 (+8),
- кораблей/катеров – 23 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 667 (+35),
- специальной техники – 1353 (+8).