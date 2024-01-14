Россия терпит потери: ВСУ поразили редкую российскую САУ 2С34 "Хоста" и ПЗРК "Тор"

14 января 2024, 12:18
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Командующий Тарнавским

Россияне продолжают нести потери в полномасштабной войне против Украины, которую сами и развязали. Наши воины смогли поразить артиллерийскую установку.

Украинские защитники продолжают уничтожать российскую технику и личный состав. Стало известно, что поражены ЗРК "Тор" и довольно редкая российская САУ 2С34 "Хоста".

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Россия совершила 914 артобстрелов

Российская армия не прекращает наносить авиационные удары. За минувшие сутки, то есть 13 января враг нанес 34 таких удара.

Сбрасывают управляемые авиабомбы. Большинство – на Донетчине,
– уточнил Тарнавский.

Кроме этого, по его словам, зафиксировано несколько случаев использования вертолетов Ка-52 и штурмовиков Су-25. Враг провел 43 боевых столкновения. Свои усилия россияне концентрируют в районах Авдеевки и Новомихайловки.

За сутки там Россия потеряла 437 человек и 60 единиц военной техники. Также взлетел на воздух 1 вражеский склад с боеприпасами.

Потери врага

Оккупанты продолжают нести немалые потери – только за прошедшие сутки было ликвидировано 840 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 370 000 личного состава. Стоит отметить, что это количество приблизительно, ведь подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов в условиях активных боевых действий очень сложно.

С 24 февраля 2022 года потери врага достигают:

  • танков – 6075 (+10),
  • боевых бронированных машин – 11 302 (+33),
  • артиллерийских систем – 8 747 (+19),
  • РСЗО – 957 (+0),
  • средства ПВО – 648 (+2),
  • самолетов – 329 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 861 (+13),
  • крылатых ракет – 1 814 (+8),
  • кораблей/катеров – 23 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11 667 (+35),
  • специальной техники – 1353 (+8).

Автор: Вікторія Кульженко