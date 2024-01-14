Россия терпит потери: ВСУ поразили редкую российскую САУ 2С34 "Хоста" и ПЗРК "Тор"

Россияне продолжают нести потери в полномасштабной войне против Украины, которую сами и развязали. Наши воины смогли поразить артиллерийскую установку.

Украинские защитники продолжают уничтожать российскую технику и личный состав. Стало известно, что поражены ЗРК "Тор" и довольно редкая российская САУ 2С34 "Хоста".

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Россия совершила 914 артобстрелов

Российская армия не прекращает наносить авиационные удары. За минувшие сутки, то есть 13 января враг нанес 34 таких удара.

Сбрасывают управляемые авиабомбы. Большинство – на Донетчине,

– уточнил Тарнавский.

Кроме этого, по его словам, зафиксировано несколько случаев использования вертолетов Ка-52 и штурмовиков Су-25. Враг провел 43 боевых столкновения. Свои усилия россияне концентрируют в районах Авдеевки и Новомихайловки.

За сутки там Россия потеряла 437 человек и 60 единиц военной техники. Также взлетел на воздух 1 вражеский склад с боеприпасами.

Потери врага

Оккупанты продолжают нести немалые потери – только за прошедшие сутки было ликвидировано 840 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 370 000 личного состава. Стоит отметить, что это количество приблизительно, ведь подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов в условиях активных боевых действий очень сложно.

С 24 февраля 2022 года потери врага достигают: