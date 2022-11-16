ВСУ повредили важный для врага мост в Запорожье, в Мелитополе исчезло российское ТВ, – Генштаб
Силы обороны продолжают наносить врагу вред на временно оккупированных территориях. В этот раз повредили стратегически важный для врага мост в Запорожье, а в Мелитополе исчезла трансляция российских телеканалов.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 16 ноября.
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В результате действий Сил обороны поврежден железнодорожный мост в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области. Это делает невозможным использование сооружения в интересах российских оккупантов,
– говорится в сообщении.
Подтвержденные потери оккупантов
В Генштабе сообщили, что в результате огневого поражения района сосредоточение противника 15 ноября, в населенном пункте Денежниково Луганской области потери врага составили около 50 человек погибшими и ранеными.
Также подтверждена ликвидация 8 оккупантов и ранение 16 вооруженных лиц 9 ноября в районе города Амвросиевка Донецкой области.
Кроме того, подтверждена успешная огневая атака по расположению личного состава противника 15 ноября в районах населенных пунктов Скадовск, Новониколаевка и Новая Маячка. Информация о количестве потерь захватчиков уточняется.
В Мелитополе исчезло российское ТВ
В Мелитополе отключена трансляция каналов российского телевидения. Также в городе возникли серьезные проблемы с водоснабжением.
Авиация Сил обороны Украины на протяжении суток нанесла по врагу 2 удара. Под поражение попали 2 позиции зенитных ракетных комплексов противника.
Ситуация по всем направлениям фронта
Враг не прекращает обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов рядом с линией столкновения. В течение суток российские оккупанты нанесли 2 авиационных, 3 ракетных удара и произвели более 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетный же удар нанесен по объекту гражданской инфраструктуры города Запорожья.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Стрелецкая, Глубокое, Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Белый Колодец, Бочково, Малая Волчья и Комиссарова;
- на Купянском и Лиманском направлениях – по разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Кисловка, Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка, Грековка, Макеевка, Невское и Терны;
- на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Зеленополье, Курдюмовка и Озаряновка;
- на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки;
- на Новопавловском направлении – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка Золотая Нива;
- в Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Новополь, Темировка, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Белогорье и Щербаки.
В Херсонском направлении непосредственно от огня ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Красногригорьевка Днепропетровской области.
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