В ВСУ предупредили, что военные 57-й мотопехотной бригады могут не выходить на связь

57-ая отдельная мотопехотная бригада находится в зоне активных боевых действий. Поэтому военные определенное время не будут иметь возможности общаться с друзьями и родными.

Об этом 19 апреля рассказали в Оперативном командовании "Юг". Там рассказали, как поступать, когда близкий человек не выходит на связь.

К теме Российская армия нанесла ракетный удар по Краматорску: есть погибший

"Если в течение длительного времени ваш близкий человек не выходит на связь, то информацию о его местонахождении можно получить по телефонам – 063 13 75 372, 068 25 44 070", – отметили в командовании.

Где атакуют россияне

Захватчики сосредоточили силы в Донецкой и Луганской областях. Они пробуют выйти на административные границы областей. Внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что на Донбассе находятся самые опытные украинские военные.

По словам Арестовича, захватчики пытаются обнаружить слабые места в обороне. Он сказал, что началась вторая фаза войны.

Обратите внимание – еще одна победа ВСУ: смотрите видео