Про це 19 квітня розповіли в Оперативному командуванні "Південь". Там розповіли, як діяти, коли близька людина не виходить на зв'язок.

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"Якщо протягом тривалого часу ваша близька людина не виходить на зв'язок, то інформацію про її місцеперебування можна отримати за телефонами – 063 13 75 372, 068 25 44 070", – зазначили у командуванні.

Де атакують росіяни

Загарбники зосередили сили на Донеччині та Луганщині. Вони намагаються вийти на адміністративні межі областей. Позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що на Донбасі перебувають найдосвідченіші українські військові.

За словами Арестовича, загарбники намагаються знайти слабкі місця в обороні. Він сказав, що почалася друга фаза війни.

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