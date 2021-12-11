ВСУ принимают участие в военных учениях в Германии: зрелищные фото
Источник:Миноборони
Украинские военные принимают участие в многонациональных учениях Combined Resolve 16 в Германии. Сейчас идет активная фаза тренировки.
Украинское подразделение блокирует подступы к городу
Свои коррективы в обучение внесла погода. Так, уже вторые сутки не прекращается снегопад
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Из-за непогоды пришлось отсрочить штурм объекта противника. Кроме того, сводная механизированная рота 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко получила приказ на передислокацию в другой район.
С прибытием на указанный рубеж личный состав спешился и зачистил горно-лесистую местность, занял позиции и наблюдает за противником,
– рассказал командир взвода Владимир Мордвин.
Украинское подразделение заняло оборону на южной окраине условного городка Равенсдорф, чтобы блокировать подступы к нему. Предполагается, что с началом штурма города другими подразделениями пехотного батальона сил противника противник может отступать через боевые порядки нашей роты.
Задача украинских пехотинцев – не допустить прорыва вражеских подразделений и уничтожить их.
Украинские бойцы участвуют в военных учениях в Германии / Фото Минобороны
В Украине в 2022 году состоятся военные учения с НАТО стоимостью более 100 миллионов
На территории Украины в 2022 году планируют провести 9 многонациональных военных учений. Они обойдутся в 106,5 миллиона гривен, из которых 52 миллиона – расходы в Украине.
Согласно законопроекту, в Украине состоятся такие военные учения:
- "Объединенные усилия – 2022",
- "Рэпид Трайдент – 2022",
- "Казак Мейс – 2022",
- "Светлая лавина – 2022",
- "Сильвер Сейбер – 2022",
- "Си Бриз – 2022",
- "Риверайн – 2022",
- "Кленовая Арка – 2022",
- "Викинг – 2022".
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