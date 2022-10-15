ВСУ взяли в плен семерых россиян, ранее воевавших в Сирии: Залужный показал видео
Источник:фейсбук Главнокомандующего ВСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают проводить успешные операции на поле боя. В частности, они берут в плен вражеских военных.
ВСУ взяли в плен россиян, воевавших в Сирии
В этот раз украинские военные взяли в плен семерых российских захватчиков, ранее участвовавших в войне в Сирии. Видео опубликовал Главнокомандующий ВСУ генерал украинской армии Валерий Залужный.
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Расстояние между позициями у нас 100 – 200 метров. Между ними есть овраг – "мертвая зона". Они со своих позиций сползли в овраг и сделали рывок, заскочили в наши траншеи. Сколько точно противника погибло, я вам не скажу. Знаю, что 7 человек нам удалось взять в плен,
– рассказал командир батальона 24 ОМБр "Ирис".
Оккупанты традиционно рассказывают сказки о том, что ничего не знают, и что они просто мобилизованы.
Впоследствии выяснилось, что:
- один из пленных является майором
- еще один прапорщик
- три или четыре сержанта
- остальные солдаты
По словам "Ириса", затем стало известно, что все они "проходили службу", а точнее совершали свои террористические акты в Сирии.
Залужный показал видео пленных россиян, воевавших в Сирии :
В Херсонской области "мобики" сдаются в плен
Мобилизированные россияне не выдерживают напряжения на поле боя и все чаще сдаются в плен бойцам ВСУ. Очередной из таких случаев зафиксировали на Херсонском направлении.
Стратком ВСУ опубликовал видео, на котором российский мобилизованный идет с поднятыми руками по направлению к нашим военным.
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