ВСУ приземлили вражеский Су-25 и Ка-52: Гуменюк сказала, как сейчас россияне используют авиацию

Наши ВСУ продолжают наносить сокрушительные потери врагу. В частности, в Украине оккупанты стремительно теряют авиацию.

Так, накануне украинские военные сбили российский штурмовик Су-25, вертолет Ка-52 и 8 беспилотников. Несмотря на это, ракеты, авиация и летчики у россиян еще есть. Об этом 24 каналу сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Авиацию применяют все реже

По словам Гуменюк, оккупанты направляют авиацию и наносят авиационные удары все реже. Хотя этот дистанционный способ борьбы должен применяться мощно.

Это свидетельствует о том, что точность наших зенитно-ракетных подразделений поражает их не только в эмоциональном плане, но и физически,

– заметила Гуменюк.

Руководитель ОК "Юг" добавила, что вряд ли Россия сажает за штурвал новоиспеченных мобилизованных. Дело в том, что летная подготовка требует гораздо большего времени, чем россияне тратят на обучение так называемых "мобиков". Только при наличии надлежащих знаний и навыков у военного, авиация может эффективно работать в боевых условиях.

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Иранские дроны оказались не слишком страшным и эффективным оружием. Сейчас мы имеем преимущество в ущербе по сравнению с попаданием в два раза. Так, на Юге из всех примененных БПЛА 29 было сбито, а 16 – смогли попасть. При этом обходилось без человеческих жертв и значительных разрушений.

27 сентября Воздушные силы ВСУ сбили вражеский самолет Су-25 над Херсонской областью. Операцию по ликвидации провели подразделения зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг".

Легендарные Ка-52 успешно ликвидируют и на Востоке Украины. Кроме двух вертолетов, наши воины также сбили три российских беспилотника типа Орлан-10 и один дрон-камикадзе типа Shaheed-136.

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