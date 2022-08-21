Выходите и требуйте тяжелое оружие для Украины: военные обратились к украинцам за границей

Тысячи наших граждан из-за агрессии россии до сих пор находятся за границей. Даже вдали от дома они могут помогать своей армии бить врага.

Наши герои делают все возможное, чтобы поскорее победить российских оккупантов. Наши партнеры оказывают большую помощь, но ВСУ требуется больше вооружение, чтобы оккупанты забыли о своем огневом преимуществе.

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Выходить и требовать тяжелое оружие для Украины

Организация Ukrainian Witness приглашает всех находящихся за рубежом украинцев присоединиться к масштабной акции в День Независимости. Наши граждане призывают поблагодарить партнеров за оказанную помощь и просить еще больше тяжелого оружия для ВСУ.

"В наших руках дальнейшая фактическая помощь Украине. Приглашаем вас приехать в ближайшие для вас события, а также распространить их среди своих друзей!", – отметили в организации.

О помощи попросили и наши героические воины ВСУ, защищающие нашу землю от оккупантов.

Нам нужна ваша помощь. С самими автоматами мы врага не сдержим, а нам еще много земли нужно освобождать. Но вместе мы способны на все,

– сказали они.

С подробностями акции, местами проведения и другими деталями можно ознакомиться по ссылке или на странице Ukrainian Witness.

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